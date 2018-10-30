На Полтавщине задержали банду разбойников, которые жестоко пытали пенсионеров

Правоохранители Полтавской области обезвредили межрегиональную преступную группу лиц, которые грабили и совершали разбойные нападения на квартиры пожилых людей, причиняя телесные повреждения и угрожая физической расправой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

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Отмечается, что преступники для пыток применяли горячий утюг.

В прокуратуре сообщают о 4 задержанных, им инкриминируют разбой и грабеж. Потерпевшими от преступных действий банды являются пожилые люди 1923 и 1938 года рождения.

Во время досудебного расследования установлено, что преступная группировка действовала на территории Полтавской области и других регионов Украины.

По результатам обысков в квартирах задержанных лиц были обнаружены и изъяты вещи, принадлежащие потерпевшим.



Награбленные вещи бандой разбойников на Полтавщине