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      На Полтавщине задержали банду разбойников, которые жестоко пытали пенсионеров

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      На Полтавщине задержали банду, которая пытала пенсионеров
      На Полтавщине задержали банду, которая пытала пенсионеров / pol.gp.gov.ua

      Правоохранители Полтавской области обезвредили межрегиональную преступную группу лиц, которые грабили и совершали разбойные нападения на квартиры пожилых людей, причиняя телесные повреждения и угрожая физической расправой.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

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      Отмечается, что преступники для пыток применяли горячий утюг.

      В прокуратуре сообщают о 4 задержанных, им инкриминируют разбой и грабеж. Потерпевшими от преступных действий банды являются пожилые люди 1923 и 1938 года рождения.

      Во время досудебного расследования установлено, что преступная группировка действовала на территории Полтавской области и других регионов Украины.

      По результатам обысков в квартирах задержанных лиц были обнаружены и изъяты вещи, принадлежащие потерпевшим.

      Банда розбійників, яка катувала пенсіонерів
      Награбленные вещи бандой разбойников на Полтавщине

      Теги: Новости Украины Ограбления Полиция Новости Полтавы Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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