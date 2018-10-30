На Полтавщині затримали банду розбійників, які жорстоко катували пенсіонерів

Правоохоронці Полтавської області знешкодили міжрегіональну злочинну групу осіб, які грабували та вчиняли розбійні напади на помешкання літніх людей, спричиняючи тілесні ушкодження та погрожуючи фізичною розправою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

Читайте також: Проломили голову і зламали щелепу: на активіста "Нацдружини" скоїли підлий напад у Павлограді

Зазначається, що злочинці для катувань застосовували розпечену праску.

В прокуратурі повідомляють про 4 затриманих, їм інкримінують розбій і грабіж. Потерпілими від злочинних дій банди є літні люди 1923 і 1938 року народження.

Під час досудового розслідування встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Полтавської області та інших регіонів України.

За результатами обшуків у помешканнях затриманих осіб було виявлено та вилучено речі, які належать потерпілим.



Награбовані речі бандою розбійників на Полтавщині