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      На Полтавщині затримали банду розбійників, які жорстоко катували пенсіонерів

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      На Полтавщині затримали банду, яка катувала пенсіонерів
      На Полтавщині затримали банду, яка катувала пенсіонерів / pol.gp.gov.ua

      Правоохоронці Полтавської області знешкодили міжрегіональну злочинну групу осіб, які грабували та вчиняли розбійні напади на помешкання літніх людей, спричиняючи тілесні ушкодження та погрожуючи фізичною розправою.

      Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

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      Зазначається, що злочинці для катувань застосовували розпечену праску. 

      В прокуратурі повідомляють про 4 затриманих, їм інкримінують розбій і грабіж. Потерпілими від злочинних дій банди є літні люди 1923 і 1938 року народження. 

      Під час досудового розслідування встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Полтавської області та інших регіонів України. 

      За результатами обшуків у помешканнях затриманих осіб було виявлено та вилучено речі, які належать потерпілим.

      Банда розбійників, яка катувала пенсіонерів
      Награбовані речі бандою розбійників на Полтавщині

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Полтави Поліція Пограбування
      Джерело: 24 Канал
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