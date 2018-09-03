На получении взятки прокуратура разоблачила руководителя Госгеонедр
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура Киевской области совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции разоблачила на получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр.
Об этом Луценко написал в Facebook.
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"Указанный чиновник требовал и получил 3 тысячи долларов за содействие в оформлении документов на добычу торфа", – написал Луценко.
По мнению генпрокурора, за этой "мелкой" взяткой "просматривается глобальная проблема теневых сделок" в ведомстве.
С 2014 года только 43 из 722 лицензий были выданы на аукционах! Все остальное – в ходе чиновничьих игр,
– написал Луценко.
В сообщении указано имя чиновника. Согласно сайту Госгеонедр – это и.о. главы ведомства Олег Кирилюк.
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