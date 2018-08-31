В Хмельницкой области задержали на взятке подполковника

30 августа, в Хмельницкой области, задержали подполковника ГСЧС на взятке в размере 1,3 тысячи долларов за уклонение от военной службы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Луценко закрыл дело против Холодницкого относительно вымогательства взятки, – источник

За 1 300 долларов взятки подполковник службы гражданской защиты обещал решить вопрос относительно призыва Хмельницким ОГВК гражданина во время осеннего призыва на срочную военную службу.

Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Подполковник задержан сразу на месте совершения преступления.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщения ему о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности,

– написал Лысенко.

Напомним, 30 августа, в Хмельницкой области патрульные обнаружили за рулем мужчину навеселе и за непривлечение водителя к административной ответственности потребовали от него 20 тысяч гривен.