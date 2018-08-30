В Хмельницкой области патрульных задержали патрульных на взятки
В Хмельницкой области задержали двух работников полиции за вымогательство взятки у нетрезвого водителя.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Патрульные обнаружили за рулем мужчину под хмельком. За непривлечение водителя к административной ответственности полицейские потребовали от него 20 тысяч гривен.
Фото изъятых денег
Патрульных задержали сразу после получения ими первой части взятки – 16 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
Сейчас фигуранты задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявления им подозрения.
Напомним, председатель районной госадминистрации Хмельницкой области получил взятку за решение вопросов по документации в отношении фермерского хозяйства.
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