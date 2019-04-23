На Порошенко подали в суд

Против действующего президента Украины Петра Порошенко подали иск в Верховный суд. Этот иск подал судья Окружного административного суда Киева – того самого, который отменил национализацию "Приватбанка".

Судья судится против Порошенко с требованием признать его бездействие на посту президента, с требованием издать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб.

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Дело будет рассматривать Кассационный административный суд Верховного суда.

Свой иск судья объяснил тем, что Порошенко в течение февраля-марта 2019 года вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей не издал указ о его назначении. А это лишает судью права на труд и доплаты за выслугу лет.

К слову, 22 апреля Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. А накануне Окружной админсуд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента. Иск касается отмены решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для назначения президентом членов ВРП и повторного проведения соответствующего конкурса.