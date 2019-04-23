На Порошенка подали до суду

Проти чинного президента України Петра Порошенка подали позов до Верховного суду. Цей позов подав суддя Окружного адміністративного суду Києва – того самого, який скасував націоналізацію "Приватбанку".

Суддя позивається проти Порошенка з вимогою визнати його бездіяльність на посаді президента, з вимогою видати указ про призначення судді на посаду і стягнути матеріальну шкоду.

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Справу розглядатиме Касаційний адміністративний суд Верховного суду.

Свій позов суддя пояснив тим, що Порошенко протягом лютого-березня 2019 року всупереч вимогам закону про судоустрій і статус суддів не видав указ про його призначення. А це позбавляє суддю права на працю та доплати за вислугу років.

До слова, 22 квітня Порошенко підписав укази про призначення 84 суддів. А напередодні Окружний адмінсуд Києва заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя за квотою президента. Позов стосується скасування рішення конкурсної комісії щодо відбору кандидатів для призначення президентом членів ВРП і повторного проведення відповідного конкурсу.