На пожар в Чернобыле повлияло изменение климата, – и.о. главы Госэкоинспекции

Изменение климата, которое отмечается во всем мире, повлияло и на пожар в Чернобыльской зоне. Хоть поджог совершил и человек, последствия стали катастрофическими из-за низкой влажности.

Об изменении климата

Была очень малоснежная зима и весной, фактически, не было осадков – отметил и. о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире 24 канала.

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Он объяснил, что влажность лесной прокладки и почвы – на низком уровне. Из-за этого любой поджог, окурок, очаг могут вызвать подобные масштабы.

"Последствия – плохие: было уничтожено много флоры и фауны. Во всем мире обсуждают вопросы изменения климата, в Украине – нет. Такие пожары – это вопрос изменения климата. Так, они были вызваны человеком, человек подожег. Но поджигали всегда, и к таким катастрофическим последствиям это не приводило", – сказал Фирсов.

Он подчеркнул, что надо принимать срочные средств по противопожарной безопасности: это и оснащение новыми средствами лесхозов, пересмотр нормативов и наказания за поджоги. Также Фирсов подчеркнул, что за пожар в Чернобыльской зоне не понесут административное наказание, а именно по нормам Уголовного кодекса.



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Про уровень радиации

Фирсов отметил, что уже посетил Чернобыльскую зону и убедился, что уровень радиации в норме.

"Мы сформировали оперативную группу во главе со мной, и я уже видел результаты радиационных измерений – они в норме, в среднем 0,12 – 0,15 микрозивертов бета-излучения. Жители Киевщины и Житомирщины по этому поводу могут быть спокойны", - пояснил и. о. председателя Государственной экологической инспекции.

Мы очень благодарим наших пожарных. В течение более чем 10 суток они боролись с огнем. Да, действительно, помог дождь, но они очень хорошо делали свое дело,

– отметил и. о. председателя Государственной экологической инспекции.

Чернобыльская зона отчуждения после масштабных пожаров / Фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко

Пожар в Чернобыльской зоне: коротко