20:17
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      На пожар в Чернобыле повлияло изменение климата, – и.о. главы Госэкоинспекции

      - Читати новину українською

      Изменение климата, которое отмечается во всем мире, повлияло и на пожар в Чернобыльской зоне. Хоть поджог совершил и человек, последствия стали катастрофическими из-за низкой влажности.

      Об изменении климата

      Была очень малоснежная зима и весной, фактически, не было осадков – отметил и. о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире 24 канала.

      Важлвио Пожар в Чернобыле удалось погасить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фото

      Он объяснил, что влажность лесной прокладки и почвы – на низком уровне. Из-за этого любой поджог, окурок, очаг могут вызвать подобные масштабы.
      "Последствия – плохие: было уничтожено много флоры и фауны. Во всем мире обсуждают вопросы изменения климата, в Украине – нет. Такие пожары – это вопрос изменения климата. Так, они были вызваны человеком, человек подожег. Но поджигали всегда, и к таким катастрофическим последствиям это не приводило", – сказал Фирсов.

      Он подчеркнул, что надо принимать срочные средств по противопожарной безопасности: это и оснащение новыми средствами лесхозов, пересмотр нормативов и наказания за поджоги. Также Фирсов подчеркнул, что за пожар в Чернобыльской зоне не понесут административное наказание, а именно по нормам Уголовного кодекса.


      13 апреля ВРУ увеличила штрафы за поджог сухой травы / Инфографика 24 канала

      Про уровень радиации

      Фирсов отметил, что уже посетил Чернобыльскую зону и убедился, что уровень радиации в норме.

      "Мы сформировали оперативную группу во главе со мной, и я уже видел результаты радиационных измерений – они в норме, в среднем 0,12 – 0,15 микрозивертов бета-излучения. Жители Киевщины и Житомирщины по этому поводу могут быть спокойны", - пояснил и. о. председателя Государственной экологической инспекции.

      Мы очень благодарим наших пожарных. В течение более чем 10 суток они боролись с огнем. Да, действительно, помог дождь, но они очень хорошо делали свое дело,
      –  отметил и. о. председателя Государственной экологической инспекции.

      Чернобыльская зона отчуждения после масштабных пожаров / Фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко

      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наихудшей ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара ее общая площадь составляла около 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
      • В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация является контролируемой. Очаги тления погасят за несколько дней.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
      • Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Министерство экологии Экология Чернобыль
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 16:30 Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг
      Новини України 12035
      сегодня , 16:27 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями
      Food and Drinks 18681
      сегодня , 14:25 От коронавируса в Украине умерли 98 человек: статистика по областям
      Лікування 58623
      сегодня , 18:57 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 40 человек
      Лікування 20376
      сегодня , 17:57 Власти США 2 года назад предупредили о проблемах лаборатории Уханя, где исследовали коронавирус
      Новини світу 15205
      сегодня , 18:11 Госбюджет-2020 с изменениями: основные цифры
      Новини України 28898
      сегодня , 13:58 СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают
      Новини України 17378
      сегодня , 15:30 Коломойский серьезно просчитался с законом о банках
      Фінансова грамотність 6436
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:35 Бюджет с дырой в 300 миллиардов: где Украина возьмет деньги
      Антон Голобородько
      сегодня , 18:20 Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина
      Світлана Попова