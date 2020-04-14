На пожар в Чернобыле повлияло изменение климата, – и.о. главы Госэкоинспекции
Изменение климата, которое отмечается во всем мире, повлияло и на пожар в Чернобыльской зоне. Хоть поджог совершил и человек, последствия стали катастрофическими из-за низкой влажности.
Об изменении климата
Была очень малоснежная зима и весной, фактически, не было осадков – отметил и. о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире 24 канала.
Важлвио Пожар в Чернобыле удалось погасить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фото
Он объяснил, что влажность лесной прокладки и почвы – на низком уровне. Из-за этого любой поджог, окурок, очаг могут вызвать подобные масштабы.
"Последствия – плохие: было уничтожено много флоры и фауны. Во всем мире обсуждают вопросы изменения климата, в Украине – нет. Такие пожары – это вопрос изменения климата. Так, они были вызваны человеком, человек подожег. Но поджигали всегда, и к таким катастрофическим последствиям это не приводило", – сказал Фирсов.
Он подчеркнул, что надо принимать срочные средств по противопожарной безопасности: это и оснащение новыми средствами лесхозов, пересмотр нормативов и наказания за поджоги. Также Фирсов подчеркнул, что за пожар в Чернобыльской зоне не понесут административное наказание, а именно по нормам Уголовного кодекса.
13 апреля ВРУ увеличила штрафы за поджог сухой травы / Инфографика 24 канала
Про уровень радиации
Фирсов отметил, что уже посетил Чернобыльскую зону и убедился, что уровень радиации в норме.
"Мы сформировали оперативную группу во главе со мной, и я уже видел результаты радиационных измерений – они в норме, в среднем 0,12 – 0,15 микрозивертов бета-излучения. Жители Киевщины и Житомирщины по этому поводу могут быть спокойны", - пояснил и. о. председателя Государственной экологической инспекции.
Мы очень благодарим наших пожарных. В течение более чем 10 суток они боролись с огнем. Да, действительно, помог дождь, но они очень хорошо делали свое дело,
– отметил и. о. председателя Государственной экологической инспекции.
Чернобыльская зона отчуждения после масштабных пожаров / Фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко
Пожар в Чернобыльской зоне: коротко
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наихудшей ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара ее общая площадь составляла около 100 гектаров. А 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
- В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация является контролируемой. Очаги тления погасят за несколько дней.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
- Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.
Читайте также
Выбор редакции
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Соколову хотят запретить исполнять обязанности директора ГБР: суд открыл делосегодня , 19:29
-
Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоресегодня , 18:38
-
Кто и зачем поджег Чернобыльскую зону?сегодня , 17:36
-
Домой на Пасху: почему не стоит "шастать" в карантинсегодня , 13:20
-
В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фотосегодня , 18:04