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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      На пожежу в Чорнобилі вплинула і зміна клімату, – Державна екологічна інспекція

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      Зміна клімату, яку відмічаюсть в усьому світі, вплинула і на пожежу в Чорнобильській зоні. Хоч підпал вчинила і людина, наслідки стали катастрофічними через низьку вологість.

      Про зміну клімату

      Була дуже малосніжна зима і навесні, фактично, не було опадів – зазначив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу.

      Важлвио Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління: як виглядає зона відчуження – фото

      Він пояснив, що вологість лісової прокладки і ґрунту – на низькому рівні. Через це будь-який підпал, недопалок, вогнище можуть викликати подібні масштаби.

      "Наслідки – погані: було знищено багато флори та фауни. В усьому світі обговорюють питання зміни клімату, в Україні – ні. Такі пожежі – це питання зміни клімату. Так, вони були спричинені людиною, людина підпалила. Але підпалювали завжди, та до таких катастрофічних наслідків це не призводило", – сказав Фірсов.

      Він наголосив, що треба вживати термінових засобів щодо протипожежної безпеки: це і обладнання новими засобами лісгоспів, перегляд нормативів та покарання за підпали. Також Фірсов підкреслив, що за пожежу в Чорнобильській зоні понесуть не адміністративне покарання, а саме за нормами Кримінального кодексу.


      13 квітня ВРУ збільшила штрафи за підпал сухої трави / Інфографіка 24 каналу

      Про рівень радіації

      Фірсов зазначив, що вже відвідав Чорнобильську зону та переконався, що рівень радіації в нормі.

      "Ми сформували оперативну групу на чолі зі мною, і я вже бачив результати радіаційних вимірювань – вони в нормі, в середньому 0,12 – 0,15 мікрозівертів бета-випромінювання. Мешканці Київщини та Житомирщини щодо цього можуть бути спокійні", – пояснив в.о. голови Державної екологічної інспекції.

      Ми дуже дякуємо нашим вогнеборцям. Протягом більш ніж 10 діб вони боролися з вогнем. Так, дійсно, допомогіг дощ, але вони дуже добре робили свою справу,
      – наголосив в.о. голови Державної екологічної інспекції.

      Чорнобильська зона відчуження після масштабних пожеж / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
      • У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Осередки тління погасять за кілька днів.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Міністерство екології Екологія Чорнобиль
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