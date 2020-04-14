На пожежу в Чорнобилі вплинула і зміна клімату, – Державна екологічна інспекція

Зміна клімату, яку відмічаюсть в усьому світі, вплинула і на пожежу в Чорнобильській зоні. Хоч підпал вчинила і людина, наслідки стали катастрофічними через низьку вологість.

Про зміну клімату

Була дуже малосніжна зима і навесні, фактично, не було опадів – зазначив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що вологість лісової прокладки і ґрунту – на низькому рівні. Через це будь-який підпал, недопалок, вогнище можуть викликати подібні масштаби.

"Наслідки – погані: було знищено багато флори та фауни. В усьому світі обговорюють питання зміни клімату, в Україні – ні. Такі пожежі – це питання зміни клімату. Так, вони були спричинені людиною, людина підпалила. Але підпалювали завжди, та до таких катастрофічних наслідків це не призводило", – сказав Фірсов.

Він наголосив, що треба вживати термінових засобів щодо протипожежної безпеки: це і обладнання новими засобами лісгоспів, перегляд нормативів та покарання за підпали. Також Фірсов підкреслив, що за пожежу в Чорнобильській зоні понесуть не адміністративне покарання, а саме за нормами Кримінального кодексу.



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Про рівень радіації

Фірсов зазначив, що вже відвідав Чорнобильську зону та переконався, що рівень радіації в нормі.

"Ми сформували оперативну групу на чолі зі мною, і я вже бачив результати радіаційних вимірювань – вони в нормі, в середньому 0,12 – 0,15 мікрозівертів бета-випромінювання. Мешканці Київщини та Житомирщини щодо цього можуть бути спокійні", – пояснив в.о. голови Державної екологічної інспекції.

Ми дуже дякуємо нашим вогнеборцям. Протягом більш ніж 10 діб вони боролися з вогнем. Так, дійсно, допомогіг дощ, але вони дуже добре робили свою справу,

– наголосив в.о. голови Державної екологічної інспекції.

Чорнобильська зона відчуження після масштабних пожеж / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко