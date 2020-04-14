На пожежу в Чорнобилі вплинула і зміна клімату, – Державна екологічна інспекція
Зміна клімату, яку відмічаюсть в усьому світі, вплинула і на пожежу в Чорнобильській зоні. Хоч підпал вчинила і людина, наслідки стали катастрофічними через низьку вологість.
Про зміну клімату
Була дуже малосніжна зима і навесні, фактично, не було опадів – зазначив в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі 24 каналу.
Важлвио Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління: як виглядає зона відчуження – фото
"Наслідки – погані: було знищено багато флори та фауни. В усьому світі обговорюють питання зміни клімату, в Україні – ні. Такі пожежі – це питання зміни клімату. Так, вони були спричинені людиною, людина підпалила. Але підпалювали завжди, та до таких катастрофічних наслідків це не призводило", – сказав Фірсов.
Він наголосив, що треба вживати термінових засобів щодо протипожежної безпеки: це і обладнання новими засобами лісгоспів, перегляд нормативів та покарання за підпали. Також Фірсов підкреслив, що за пожежу в Чорнобильській зоні понесуть не адміністративне покарання, а саме за нормами Кримінального кодексу.
13 квітня ВРУ збільшила штрафи за підпал сухої трави / Інфографіка 24 каналу
Про рівень радіації
Фірсов зазначив, що вже відвідав Чорнобильську зону та переконався, що рівень радіації в нормі.
"Ми сформували оперативну групу на чолі зі мною, і я вже бачив результати радіаційних вимірювань – вони в нормі, в середньому 0,12 – 0,15 мікрозівертів бета-випромінювання. Мешканці Київщини та Житомирщини щодо цього можуть бути спокійні", – пояснив в.о. голови Державної екологічної інспекції.
Ми дуже дякуємо нашим вогнеборцям. Протягом більш ніж 10 діб вони боролися з вогнем. Так, дійсно, допомогіг дощ, але вони дуже добре робили свою справу,
– наголосив в.о. голови Державної екологічної інспекції.
Чорнобильська зона відчуження після масштабних пожеж / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Осередки тління погасять за кілька днів.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
Читайте також
Вибір редакції
-
Хто піде до церкви – не захворіє, – депутатка закликає йти в храми попри карантинсьогодні , 15:04
-
Просіть милостиню: що порадили в РПЦ росіянам, які втратили роботу через коронавіруссьогодні , 14:28
-
Це буде катастрофа для всього світу, – The New York Times дав невтішний прогноз щодо COVID-19сьогодні , 17:42
-
Субсидії, пенсії та соцвиплати: що урізали, а що додали у новому бюджеті-2020сьогодні , 16:26
-
Рада підтримала підвищення штрафів за підпал трави: інфографікасьогодні , 15:44
-
Купи городини гниють, а збуту немає: колапс на гуртовому ринку Херсонщини – відеосьогодні , 17:33