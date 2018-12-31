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      "На праздники расслабляться нельзя": как бойцы на передовой будут встречать Новый год

      28 Читати новину українською

      Наши защитники также готовятся встречать Новый год. Даже на передовой они готовят символический праздничный стол.

      Фронтовой повар Иваныч с гордостью рассказал, чем будет кормить собратьев в новогоднюю ночь.

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      Для праздничного стола военные подготовили холодец, мясную нарезку, стейки и даже голубцы.

      Все что могли, все сделали. Будут еще салаты, овощи купили. Главное, чтобы было спокойно,
      – добавил Иваныч.

      А в нескольких сотнях метров на боевом посту стоят солдаты. Они еще не знают о праздничном меню, поэтому сделали скромные предсказания – убеждены, что в новогоднюю ночь точно должно быть оливье.

      Війна на Донбасі
      Военные готовятся встречать Новый год

      Внимание на посту больше приковано к бойницам. Последние дни выдались относительно тихими, и все же беспокойными. Провокаций там ожидают каждую секунду.

      На праздники расслабляться не надо. Наоборот, стоит усиливать бдительность,
      – отметил военнослужащий Ярослав.

      По всей линии фронта военные передают привет тем, кто бережет покой украинцев. "Хочется поздравить с Новым Годом и наступающими Рождественскими праздниками! Здоровье, терпения, сил и энтузиазма. Победа будет за нами", – заверил солдат Сергей.

      Війна на Донбасі
      Военный повар Иваныч

      Бойцы передали поздравления и тем, от кого сейчас далеко – своим близким на родную землю. И даже озвучили предсказания на 2019 год.

      2019-й нам принесет победу. Думаю, что следующий год встречать мы будем уже все вместе: Донбасс, Луганск, Киев и Львов,
      – убежден Иваныч.

      Все ждут мира после победы.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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