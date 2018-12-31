"На праздники расслабляться нельзя": как бойцы на передовой будут встречать Новый год

Наши защитники также готовятся встречать Новый год. Даже на передовой они готовят символический праздничный стол.

Фронтовой повар Иваныч с гордостью рассказал, чем будет кормить собратьев в новогоднюю ночь.

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Для праздничного стола военные подготовили холодец, мясную нарезку, стейки и даже голубцы.

Все что могли, все сделали. Будут еще салаты, овощи купили. Главное, чтобы было спокойно,

– добавил Иваныч.

А в нескольких сотнях метров на боевом посту стоят солдаты. Они еще не знают о праздничном меню, поэтому сделали скромные предсказания – убеждены, что в новогоднюю ночь точно должно быть оливье.



Военные готовятся встречать Новый год

Внимание на посту больше приковано к бойницам. Последние дни выдались относительно тихими, и все же беспокойными. Провокаций там ожидают каждую секунду.

На праздники расслабляться не надо. Наоборот, стоит усиливать бдительность,

– отметил военнослужащий Ярослав.

По всей линии фронта военные передают привет тем, кто бережет покой украинцев. "Хочется поздравить с Новым Годом и наступающими Рождественскими праздниками! Здоровье, терпения, сил и энтузиазма. Победа будет за нами", – заверил солдат Сергей.



Военный повар Иваныч

Бойцы передали поздравления и тем, от кого сейчас далеко – своим близким на родную землю. И даже озвучили предсказания на 2019 год.

2019-й нам принесет победу. Думаю, что следующий год встречать мы будем уже все вместе: Донбасс, Луганск, Киев и Львов,

– убежден Иваныч.

Все ждут мира после победы.