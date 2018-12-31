"На свята розслаблятися не можна": як бійці на передовій зустрічатимуть Новий рік

Наші захисники також готуються зустрічати Новий рік. Навіть на передовій вони готують символічний святковий стіл.

Фронтовий кухар Іванич із гордістю розказав, чим годуватиме побратимів у новорічну ніч.

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Для святкового столу військові підготували холодець, м'ясну нарізку, стейки та навіть голубці.

Все що могли, все зробили. Будуть ще салати, овочі купили. Головне, щоб було спокійно,

– додав Іванич.

А у кількох сотнях метрів на бойовому посту стоять солдати. Вони ще й досі не знають про святкове меню, тож зробили скромні передбачення – переконані, що у новорічну ніч точно має бути олів'є.



Військові готуються зустрічати Новий рік

Увага на посту більше прикута до бійниць. Останні дні видались відносно тихими, та все ж неспокійними. Провокацій там очікують щосекунди.

На свята розслаблятися не треба. Навпаки, варто посилювати пильність,

– зазначив військовослужбовець Ярослав.

По всій лінії фронту військові передають вітання тим, хто береже спокій українців. "Хочеться привітати з Новим Роком та прийдешніми Різдвяними святами! Здоров'я, терпіння, наснаги й ентузіазму. Перемога буде за нами", – запевнив солдат Сергій.



Військовий кухар Іванич

Бійці передали вітання і тим, від кого нині далеко – своїм близьким на рідну землю. Та навіть озвучили передбачення на 2019 рік.

2019-й нам принесе перемогу. Думаю, що наступний рік зустрічати ми будемо вже всі разом: Донбас, Луганськ, Київ і Львів,

– переконаний Іванич.

Усі чекають на мир після перемоги.