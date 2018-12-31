15:09
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "На свята розслаблятися не можна": як бійці на передовій зустрічатимуть Новий рік

      116 Читать новость на русском

      Наші захисники також готуються зустрічати Новий рік. Навіть на передовій вони готують символічний святковий стіл.

      Фронтовий кухар Іванич із гордістю розказав, чим годуватиме побратимів у новорічну ніч.

      Читайте також: Тиша може бути оманливою: українські бійці розповіли про реалії перемир'я на Донбасі

      Для святкового столу військові підготували холодець, м'ясну нарізку, стейки та навіть голубці.

      Все що могли, все зробили. Будуть ще салати, овочі купили. Головне, щоб було спокійно,
      – додав Іванич.

      А у кількох сотнях метрів на бойовому посту стоять солдати. Вони ще й досі не знають про святкове меню, тож зробили скромні передбачення – переконані, що у новорічну ніч точно має бути олів'є.

      Війна на Донбасі
      Військові готуються зустрічати Новий рік

      Увага на посту більше прикута до бійниць. Останні дні видались відносно тихими, та все ж неспокійними. Провокацій там очікують щосекунди.

      На свята розслаблятися не треба. Навпаки, варто посилювати пильність, 
      – зазначив військовослужбовець Ярослав.

      По всій лінії фронту військові передають вітання тим, хто береже спокій українців. "Хочеться привітати з Новим Роком та прийдешніми Різдвяними святами! Здоров'я, терпіння, наснаги й ентузіазму. Перемога буде за нами", – запевнив солдат Сергій.

      Війна на Донбасі
      Військовий кухар Іванич

      Бійці передали вітання і тим, від кого нині далеко – своїм близьким на рідну землю. Та навіть озвучили передбачення на 2019 рік.

      2019-й нам принесе перемогу. Думаю, що наступний рік зустрічати ми будемо вже всі разом: Донбас, Луганськ, Київ і Львів,
      – переконаний Іванич.

      Усі чекають на мир після перемоги.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новорічні свята Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як медіа-імператор Порошенко маніпулює українцями
      сьогодні , 14:01 Як медіа-імператор Порошенко маніпулює українцями
      Сергій Лещенко 457
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 13:00 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 177
      Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      сьогодні , 12:00 Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      Ольга Черненко 425
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 11:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 6938
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео
       25 грудня , 20:23
      "Не треба вдавати, що проблем немає": у МЗС Польщі розповіли про місію нового посла в Україні
       29 грудня , 18:02
      У вересні ринок "євроблях" виріс на 35%
       18 жовтня , 08:30
      Поліція виправдовує TruCam
       18 жовтня , 11:14
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук