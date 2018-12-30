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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Тиша може бути оманливою: українські бійці розповіли про реалії перемир'я на Донбасі

      93 Читать новость на русском

      Не зовсім тиша, але стріляють менше. Лише за першу добу так званого новорічного перемир'я ворог 6 разів обстріляв позиції українських військових. Щоправда, озброєння, забороненого Мінськими угодами, не використовували. Та попри зменшення кількості обстрілів та свята українські армійці пильності не втрачають і готові відбивати атаки ворога.

      Із впровадженням чергового режиму тиші, цього разу – новорічного, над Донбасом запанувала хоч і не повна, та відносна тиша.

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      Ворог стріляє, та в рази менше, ніж ще тиждень тому.

      "Там і легке озброєння і легка артилерія вся у них працювала, тобто РПГ, СПГ, все у них йшло... Вдень тихо, а вночі, буває, періодично пострілюють, як помічають, що йдемо мінятися", – розповів військовослужбовець ЗСУ Євген.

      Та бійці додають: розслаблятись, не дивлячись на свята, не можна. Тиша може бути оманливою, у добрі наміри проросійських найманців в окопах ніхто не вірить.

      Розслаблятись ми не можемо, бо ворог часом прострілює. Тож ми постійно на "чєку" – спотерігаємо,
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Юрій.

      Ярослав таких перемир'їв бачив вже вдосталь. Кожен раз, каже, усе відбувається за однаковою схемою. "Обидві сторони чекають, поки хтось почне. Треба просто ініціатор. От хтось почне, простріляє, простріл зробить. Це тільки на словах перемир'я", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

      Але про Новий Рік тут все ж намагаються не забувати. На ротних та взводних опорниках прикрасили ялинки, а в новорічну ніч трохи урізноманітнять військове меню.

      Зісно, якихось салатів та й наріжемо, лимонадом зап'ємо, та й буде свято!
      – прокоментував військовослужбовець ЗСУ Євген.

      Кухарі ж у підрозділах обіцяють – не салатами єдиними. Спробують порадувати побратимів найкращими делікатесами фронтової кухні. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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