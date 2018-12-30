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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Перемир’я на Донбасі не працює: бойовики гатили з гранатометів та кулеметів

      60 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі
      Ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

      Протягом суботи, 29 грудня, попри домовленість про припинення вогню, російські окупаційні сили здійснили 6 обстрілів на окупованому Донбасі. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

      Так, проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Залізного, поблизу Новомихайлівки, Опитного та в районі Гнутового і Водяного.

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      Попри ворожі обстріли, не постраждав і не загинув жоден військовослужбовець Об'єднаних сил. Водночас, за даними української розвідки, було ліквідовано 3 проросійських бойовиків та ще 3 – поранено.

      Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

      Нагадаємо, 27 грудня безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи домовилася про введення режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня. У суботу, 29 грудня, "режим тиші" офіційно почав діяти на окупованих територіях.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Перемир'я
      Джерело: 24 Канал
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