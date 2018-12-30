Перемирие на Донбассе не работает: боевики всадили из гранатометов и пулеметов

В течение субботы, 29 декабря, несмотря на договоренность о прекращении огня, российские оккупационные силы осуществили 6 обстрелов на оккупированном Донбассе. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Железного вблизи Новомихайловки, Опытного и в районе Гнутово и Водяного.

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Несмотря на враждебные обстрелы не пострадал и не погиб ни один военнослужащий Объединенных сил. В то же время, по данным украинской разведки, было ликвидировано 3 пророссийских боевика и еще 3 – получили ранения.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, 27 декабря с безопасностная подгруппа Трехсторонней контактной группы договорилась о введении режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря. В субботу, 29 декабря, "режим тишины" официально начал действовать на оккупированных территориях.