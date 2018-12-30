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      Тишина может быть обманчива: украинские бойцы рассказали о реалиях перемирия на Донбассе

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      Не совсем тишина, но стреляют меньше. Только за первые сутки так называемого новогоднего перемирия враг 6 раз обстрелял позиции украинских военных. Правда, вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не использовали. Но несмотря на уменьшение количества обстрелов и праздники украинские армейцы бдительности не теряют и готовы отражать атаки врага.

      С внедрением дежурного режима тишины, на этот раз – новогоднего, над Донбассом воцарилась хоть и не полная, но относительная тишина.

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      Враг стреляет, но в разы меньше, чем еще неделю назад.

      "Там и легкое вооружение, и легкая артиллерия вся в них работала, то есть РПГ, СПГ, все у них шло... Днем тихо, а ночью, бывает, периодически постреливают, как замечают, что идем меняться", – рассказал военнослужащий ВСУ Евгений.

      Но бойцы добавляют: расслабляться, несмотря на праздники, нельзя. Тишина может быть обманчива, в добрые намерения пророссийских наемников в окопах никто не верит.

      Расслабляться мы не можем, потому что враг иногда простреливает. Поэтому мы постоянно на "чеку" – наблюдаем,
      – отметил военнослужащий ВСУ Юрий.

      Ярослав таких перемирий видел уже достаточно. Каждый раз, говорит, все происходит по одинаковой схеме. "Обе стороны ждут, пока кто-то начнет. Нужен просто инициатор. Вот кто-то начнет, прострелит, прострел сделает. Это только на словах перемирие", – пояснил военнослужащий ВСУ Ярослав.

      Но о Новом Годе здесь все же стараются не забывать. На ротных и взводных опорниках украсили елки, а в новогоднюю ночь немного разнообразят военное меню.

      Конечно, каких-то салатов и нарежем, лимонадом запьем, и будет праздник!
      – прокомментировал военнослужащий ВСУ Евгений.

      Повара же в подразделениях обещают – не салатами едиными. Попытаются порадовать собратьев лучшими деликатесами фронтовой кухни.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Украина – Россия Оружие
      Источник: 24 канал
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