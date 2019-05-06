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      На президентских выборах в Северной Македонии победил прозападный кандидат

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      На президентских выборах в Северной Македонии победил прозападный кандидат
      На президентских выборах в Северной Македонии победил прозападный кандидат / tellerreport.com

      На выборах президента Северной Македонии победил кандидат от правящего "Социал-демократического союза" Стево Пендаровски. Ранее Пендаровски занимал должность национального координатора по подготовке Македонии к вступлению в НАТО.

      После подсчета 99,5% бюллетеней Пендаровски набирает 51,7% голосов, а его соперница Гордана Силяновская-Давкова от оппозиционной правоконсервативной партии VMRO-DPMNE – 44,7%, сообщает DW.

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      Явка на выборах составила 46,7%.

      Эта победа дает будущее республике Северная Македония, и это наш билет в Европу,
      – отметил Пендаровски.

      12 февраля Македония официально сменила название на Северную Македонию. На такие кардинальные шаги власти страны решились, чтобы вступить в НАТО. Греческий парламент ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО.

      В свою очередь, оппозиционный кандидат Гордана Силяновская-Давкова обещала избирателям сделать все, чтобы пересмотреть соглашение о переименовании страны.

      Предыдущим президентом страны был Георге Иванов, который в 2009 году баллотировался от VMRO-DPMNE. После двух сроков на посту президента он не мог принимать участие в выборах.

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      Теги: Евросоюз НАТО Новости политики Македония
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