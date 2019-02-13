В Северной Македонии началась смена названий госучреждений республики
Соглашение Афин и Скопье по изменению названия бывшей югославской республики на Северную Македонию вступило в силу. Правительство страны первым среди государственных учреждений сменило название официального сайта с указанием нового названия "Республика Северная Македония".
После обмена между министерствами иностранных дел обеих стран вербальными нотами соглашение вступило в силу.
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24 канал сообщал о том, что 12 января название Македонии официально изменилось на Ресмублику Северная Македония.
МИД Греции направило во вторник вербальную ноту в Скопье, проинформировав официально внешнеполитическое ведомство соседней страны о том, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО и соглашение о переименовании было ратифицировано греческим парламентом.
В то же время министр иностранных дел Македонии Никола Димитров написал в своем Twitter об обмене окончательными вербальными нотами.
Соглашение о переименовании вступает в силу! Пусть сегодняшний день будет началом долгой дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем, мы будем формировать наше будущее дружбе, партнерстве и сотрудничество,
– написал Димитров.
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Северная Македония теперь должна направить письма в ООН и во все международные организации, членом которых она является, чтобы проинформировать их о том, что ее название изменилось.
Правительство Македонии уже сменило название официального сайта с указанием нового названия страны "Республика Северная Македония".
После переименования страны в Северную Македонию перед ней открылся долгожданный путь в НАТО. 6 февраля в Брюсселе подписали исторический документ – протокол о присоединении Македонии в Североатлантический Альянс. А уже 9 февраля парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.
События, предшествовавшие переименованию Северной Македонии:
- 17 июня 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония должна была изменить свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу;
- 20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония;
- 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок к Конституции, предусматривающих изменение названия страны;
- 18 ноября в Скопье состоялись протесты против переименования страны в Республику Северная Македония;
- 11 января 2019 парламент Македонии одобрил изменения в Конституцию;
- 20 января в греческих Афинах люди вышли на акцию протеста против соглашения между странами. Во время протестов произошли столкновения с полицией и пострадали люди. Большинство греков недовольны тем, что их соседей надо называть македонцами, а их язык – македонском.
- 25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии.
Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?
Оно завершило одну из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.
Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры.