В Северной Македонии началась смена названий госучреждений республики

Соглашение Афин и Скопье по изменению названия бывшей югославской республики на Северную Македонию вступило в силу. Правительство страны первым среди государственных учреждений сменило название официального сайта с указанием нового названия "Республика Северная Македония".

После обмена между министерствами иностранных дел обеих стран вербальными нотами соглашение вступило в силу.

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24 канал сообщал о том, что 12 января название Македонии официально изменилось на Ресмублику Северная Македония.

МИД Греции направило во вторник вербальную ноту в Скопье, проинформировав официально внешнеполитическое ведомство соседней страны о том, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО и соглашение о переименовании было ратифицировано греческим парламентом.

В то же время министр иностранных дел Македонии Никола Димитров написал в своем Twitter об обмене окончательными вербальными нотами.

Соглашение о переименовании вступает в силу! Пусть сегодняшний день будет началом долгой дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем, мы будем формировать наше будущее дружбе, партнерстве и сотрудничество,

– написал Димитров.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation. — Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) 12 лютого 2019 р.

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Северная Македония теперь должна направить письма в ООН и во все международные организации, членом которых она является, чтобы проинформировать их о том, что ее название изменилось.

Правительство Македонии уже сменило название официального сайта с указанием нового названия страны "Республика Северная Македония".

После переименования страны в Северную Македонию перед ней открылся долгожданный путь в НАТО. 6 февраля в Брюсселе подписали исторический документ – протокол о присоединении Македонии в Североатлантический Альянс. А уже 9 февраля парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

События, предшествовавшие переименованию Северной Македонии:

Почему соглашение Греции с Македонией является историческим?

Оно завершило одну из самых продолжительных в мире дипломатических споров. Он начался после провозглашения Македонией независимости в 1991 году. Афины считали, что Македония не имеет права носить свое название. Такой спор связан с тем, что в Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

Соглашение заключается не только в смене названия, но и устранит любые претензии суверенитета Македонии и территории соседних государств, и будет способствовать сохранению идентичности македонского народа и обязанностей государства по поддержке диаспоры.