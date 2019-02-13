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      У Північній Македонії почалася зміна назв держустанов республіки

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      Північна Македонія змінює назву держустанов
      Північна Македонія змінює назву держустанов / Фото з відкритих джерел

      Угода Афін і Скоп'є щодо зміни назви колишньої югославської республіки на Північну Македонію набула чинності. Уряд Македонії першим серед державних установ змінив назву офіційного сайту із зазначенням нової назви країни "Республіка Північна Македонія".

      Після обміну між міністерствами закордонних справ обох країн вербальними нотами угода набула чинності.

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      24 канал повідомляв про те, що 12 січня назва Македонії офіційно змінилася на Республіку Північна Македонія.

      МЗС Греції направило у вівторок вербальну ноту в Скоп'є, проінформувавши офіційно зовнішньополітичне відомство сусідньої країни про те, що протокол про вступ Північної Македонії в НАТО і та угоду щодо перейменування було ратифіковано грецьким парламентом.

      Водночас міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров написав у своєму Twitter про обмін остаточними вербальними нотами.

      Угода про перейменування набуває чинності! Нехай сьогоднішній день буде початком довгої дружби між Грецією і Північною Македонією. Ми не можемо змінити наше минуле, але ми можемо, ми будемо формувати наше майбутнє дружбу, партнерство та співпраця, 
      – написав Дімітров.

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      Північна Македонія тепер повинна направити листи в ООН та в усі міжнародні організації, членом яких вона є, щоб проінформувати їх про те, що її назва змінилася.

      Уряд Македонії вже змінив назву офіційного сайту із зазначенням нової назви країни "Республіка Північна Македонія".

      Після перейменування країни у Північну Македонію перед нею відкрився довгоочікуваний шлях до НАТО. 6 лютого у Брюсселі підписали історичний документ– протокол про приєднання Македонії до Північноатлантичного Альянсу. А вже 9 лютого парламент Греції ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

      Події, які передували перейменуванню Північної Македонії:

      Чому угода Греції з Македонією є історичною?Історична угода Греції з Македонією завершить одну з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок. Вона розпочалася після проголошення Македонією незалежності у 1991 році. Афіни вважали, що Македонія не має права носити свою назву. Така суперечка пов'язана з тим, що у Греції є однойменна провінція, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

      Угода полягає не тільки у зміні назви, але й усуне будь-які претензії до суверенітету Македонії та території сусідніх держав, і сприятиме збереженню ідентичності македонського народу та обов’язків держави щодо підтримки діаспори. До того ж, відмова Македонії від старої назви дасть можливість країні приєднатися до НАТО і Євросоюзу.

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      Теги: Новини політики Греція Македонія
      Джерело: 24 Канал
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