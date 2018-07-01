На Приазовье без газа остались более 5 тысяч человек

В оккупированной части Приазовья, на территории Донецкой области, находящейся под контролем пророссийских боевиков, из-за повреждения магистральной трубы, более 5,5 тысяч человек остались без газа.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на ресурсы оккупантов.

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Сообщается, что в ночь на 1 июля в Новоазовске произошло повреждение магистральной трубы. Причины повреждения пока неизвестны.

Без газоснабжения остались 5618 абонентов, большинство из них находятся в Новоазовске. В частности, хлебный завод и птицефабрика, а также 4192 абонента частного сектора. Еще 866 абонентов временно без газа в поселке Седово. Кроме того, газ отсутствует у абонентов сел Обрыв, Хомутово, Гусельщиково, Маркино, Розы Люксембург и Седово – Васильевка,

– говорится в сообщении.

Сейчас аварийные бригады перекрыли магистральные газовые краны. Устанавливаются причины повреждения.