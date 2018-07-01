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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Приазов'ї без газу залишилися понад 5 тисяч людей

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В Новоазовську через пошкодження труби без газу залишилося 5,5 тисяч людей
В Новоазовську через пошкодження труби без газу залишилося 5,5 тисяч людей

В окупованій частині Приазов'я, на території Донецької області, що знаходиться під контролем проросійських бойовиків, через пошкодження магістральної труби, понад 5,5 тисяч людей залишилися без газу.

Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на ресурси окупантів.

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Повідомляється, що у ніч на 1 липня в Новоазовську відбулося пошкодження магістральної труби. Причини пошкодження наразі невідомі.

Без газопостачання залишились 5618 абонентів, більшість з них перебувають в Новоазовську. Зокрема, хлібний завод та птахофабрика, а також 4192 абоненти приватного сектора. Ще 866 абонентів тимчасово без газу в селищі Сєдово. Крім того, газ відсутній у абонентів сіл Обрив, Хомутово, Гусельщиково, Маркіно, Рози Люксембург та Сєдово – Василівка,
– йдеться у повідомленні.

Наразі аварійні бригади перекрили магістральні газові крани. Встановлюються причини пошкодження.

Теги: Новини України Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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