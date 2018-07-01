На Донеччині дитина вижила після падіння з п'ятого поверху

У Добропіллі Донецької області дворічний хлопчик був доправлений до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, та переломом лівої ключиці.

Про це повідомили у Покровському відділі поліції.

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Малюка з тяжкими тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні. Правоохоронці наразі встановлюють обставини, за яких стався інцидент.

Попередньо було встановлено, що батьки залишили дитину у бабусі, вікно у квартирі було відчинене, жінка лише на хвилинку відлучилась і саме в цей час маленька дитина, спершись на москітну сітку, випала з вікна,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що для з'ясування всіх обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.