На Приазовье военные собрали новогоднюю елку из боеприпасов боевиков: фото

Украинские воины, которые защищают позиции на Мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку с боеприпасов. Мины, снаряды и гранаты прилетели со стороны боевиков.

Высота елки почти два метра, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Важно: Сколько гражданских погибло на Донбассе в 2019 году – данные ОБСЕ

Все эти боеприпасы запрещены минскими договоренностями. Елку собрали всего за 20 минут.

Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов,

– сообщают там.



Военные собирают елку из боеприпасов/ Фейсбук-страница ООС

Военные объяснили, что этот новогодний подарок защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.



Боеприпасы, прилетевшие со стороны боевиков/ Фейсбук-страница ООС



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала