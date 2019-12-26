На Приазов'ї військові зібрали новорічну ялинку з боєприпасів від бойовиків: фото

Українські воїни які захищають позиції на Маріупольському напрямку, зібрали імпровізовану новорічну ялинку боєприпасів. Міни, снаряди і гранати прилетіли з боку бойовиків.

Висота ялинки майже два метри, про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

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Усі ці боєприпаси заборонені мінськими домовленостями. Ялинку зібрали лише за 20 хвилин.

Але, якби було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин,

– повідомляють там.



Військові збирають ялинку з боєприпасів/ Фейсбук-сторінка ООС

Військові пояснили, що цей новорічний подарунок захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.



Боєприпаси, що прилетіли з боку бойовиків/ Фейсбук-сторінка ООС



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу