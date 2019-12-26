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      На Приазов'ї військові зібрали новорічну ялинку з боєприпасів від бойовиків: фото

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      Військові зібрали ялинку з боєприпасів / Операція об'єднаних сил

      Українські воїни які захищають позиції на Маріупольському напрямку, зібрали імпровізовану новорічну ялинку боєприпасів. Міни, снаряди і гранати прилетіли з боку бойовиків.

      Висота ялинки майже два метри, про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. 

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      Усі ці боєприпаси заборонені мінськими домовленостями. Ялинку зібрали лише за 20 хвилин.

      Але, якби було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин,
      – повідомляють там.


      Військові збирають ялинку з боєприпасів/ Фейсбук-сторінка ООС

      Військові пояснили, що цей новорічний подарунок захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.


      Боєприпаси, що прилетіли з боку бойовиків/ Фейсбук-сторінка ООС

      карта окупованого Донбасу ОРДЛО мапа окуповані території Донбас карта
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новорічні свята Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики
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