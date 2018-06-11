На Прикарпатье дотла сгорела старинная церковь: фото с пожарища

В ночь на понедельник, 11 июня, в селе Новица Ивано-Франковской области сгорела Православная Церковь Преображения Господнего Киевского патриархата. Это старинная деревянная церковь, построенная в 1921 году, которая была памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации мчсников, пожар тушили 8 единиц техники и 28 членов личного состава. В 3:47 пожар удалось локализовать, однако по состоянию на 8:00 понедельника ликвидация возгорания продолжалась.

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Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Удалось спасти 1 вспомогательное здание церкви, 1 колокольню и 5 рядом расположенных жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается.