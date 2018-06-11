11:17
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 12°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

На Прикарпатье дотла сгорела старинная церковь: фото с пожарища

94 Читати новину українською
На Прикарпатье сгорела старинная церковь
На Прикарпатье сгорела старинная церковь / Пресс-служба ГСЧС

В ночь на понедельник, 11 июня, в селе Новица Ивано-Франковской области сгорела Православная Церковь Преображения Господнего Киевского патриархата. Это старинная деревянная церковь, построенная в 1921 году, которая была памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации мчсников, пожар тушили 8 единиц техники и 28 членов личного состава. В 3:47 пожар удалось локализовать, однако по состоянию на 8:00 понедельника ликвидация возгорания продолжалась.

Читайте также: Во Львове вспыхнул масштабный пожар в спорткомплексе Минобороны: горели тир и админздание

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Удалось спасти 1 вспомогательное здание церкви, 1 колокольню и 5 рядом расположенных жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается.

пожежа церква Івано-Франківськ

Фото с пожара, вспыхнувшего в старинной церкви на ПрикарпатьеПожежа церква Прикарпаття Івано-Франківськ
Церковь на Прикарпатье сгорела полностью

Теги: Новости Украины ГСЧС религия Новости Ивано-Франковска Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 869
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3174
Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 июня, 21:00 Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 641
Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
10 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
359
Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
10 июня, 19:30 Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
352
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
"Абсолютная чушь": Насалик опроверг повышение цены на газ
 17 января , 13:08
На пресс-конференции Януковича показали его знаменитое обращение к Путину
 2 марта , 12:27
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук