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На Прикарпатті дотла згоріла старовинна церква: фото зі згарища

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На Прикарпатті згоріла старовинна церква
На Прикарпатті згоріла старовинна церква / Прес-служба ДСНС

В ніч проти понеділка, 11 червня, у селі Новиця Івано-Франківської області згоріла Православна Церква Преображення Господнього Київського патріархату. Це старовинна дерев’яна церква, збудована у 1921 році, яка було пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією надзвичайників, пожежу гасили 8 одиниць техніки та 28 членів особового складу. О 3:47 пожежу вдалося локалізувати, проте станом на 8:00 понеділка ліквідація загорання ще тривала.

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Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Вдалося врятувати 1 допоміжну будівлю церкви, 1 дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків.

Вогнем знищено будівлю церкви на загальній площі 250 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі встановлюється.

пожежа церква Івано-Франківськ
Фото з пожежі, що спалахнула у старовинній церкві на Прикарпатті

Пожежа церква Прикарпаття Івано-Франківськ
Церква на Прикарпатті згоріла повністю
 

Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Новини Івано-Франківська релігія ДСНС
Джерело: 24 канал
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