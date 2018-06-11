На Прикарпатті дотла згоріла старовинна церква: фото зі згарища

В ніч проти понеділка, 11 червня, у селі Новиця Івано-Франківської області згоріла Православна Церква Преображення Господнього Київського патріархату. Це старовинна дерев’яна церква, збудована у 1921 році, яка було пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. За інформацією надзвичайників, пожежу гасили 8 одиниць техніки та 28 членів особового складу. О 3:47 пожежу вдалося локалізувати, проте станом на 8:00 понеділка ліквідація загорання ще тривала. Читайте також: У Львові спалахнула масштабна пожежа на спорткомплексі Міноборони: горів тир та адмінбудівля Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Вдалося врятувати 1 допоміжну будівлю церкви, 1 дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків. Вогнем знищено будівлю церкви на загальній площі 250 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото з пожежі, що спалахнула у старовинній церкві на Прикарпатті

Церква на Прикарпатті згоріла повністю

