На Прикарпатті дотла згоріла старовинна церква: фото зі згарища
В ніч проти понеділка, 11 червня, у селі Новиця Івано-Франківської області згоріла Православна Церква Преображення Господнього Київського патріархату. Це старовинна дерев’яна церква, збудована у 1921 році, яка було пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією надзвичайників, пожежу гасили 8 одиниць техніки та 28 членів особового складу. О 3:47 пожежу вдалося локалізувати, проте станом на 8:00 понеділка ліквідація загорання ще тривала.
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Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Вдалося врятувати 1 допоміжну будівлю церкви, 1 дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків.
Вогнем знищено будівлю церкви на загальній площі 250 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Фото з пожежі, що спалахнула у старовинній церкві на Прикарпатті
Церква на Прикарпатті згоріла повністю