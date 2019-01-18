На Прикарпатье нашли уникальные документы УПА и шарж Шухевича: фото

Вблизи города Рогатин, в Ивано-Франковской области, трое местных жителей откопали в земле бидон с книгами и документами УПА, среди которых нашли, и шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщил Рогатинский горсовет.

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Мужчины, которые нашли эти исторические вещи, передали их в Национальный музей-мемориал "Тюрьма на Лонцкого". По их словам, они наткнулись на них случайно и очень удивились, что нашли действительно уникальную вещь, которая может пополнить нашу историю новыми ценными фактами.



Бидон с документами УПА

Предварительно осмотрев материалы, можно утверждать, что документы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился на Рогатинщине.



Шарж на Романа Шухевича

Среди древних артефактов обнаружен уникальный шарж (доброжелательная карикатура – 24) главнокомандующего, предположительно, выполненный чернилами. Ряд документов советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты и протоколы службы безопасности, а также финансовая отчетность и кассовая документация.



Мужчины нашли важные вещи УПА

Кто такой Роман Шухевич?

Это украинский политический и государственный деятель, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинцев украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950), Герой Украины с орденом Государства.