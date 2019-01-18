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      На Прикарпатье нашли уникальные документы УПА и шарж Шухевича: фото

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      Вблизи города Рогатин, в Ивано-Франковской области, трое местных жителей откопали в земле бидон с книгами и документами УПА, среди которых нашли, и шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

      Об этом сообщил Рогатинский горсовет.

      Читайте также: Во Львове обнаружили уникальную находку княжеских времен

      Мужчины, которые нашли эти исторические вещи, передали их в Национальный музей-мемориал "Тюрьма на Лонцкого". По их словам, они наткнулись на них случайно и очень удивились, что нашли действительно уникальную вещь, которая может пополнить нашу историю новыми ценными фактами.

      Бідон з документами УПА
      Бидон с документами УПА

      Предварительно осмотрев материалы, можно утверждать, что документы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился на Рогатинщине.

      Шарж на Романа Шухевича
      Шарж на Романа Шухевича

      Среди древних артефактов обнаружен уникальный шарж (доброжелательная карикатура – 24) главнокомандующего, предположительно, выполненный чернилами. Ряд документов советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты и протоколы службы безопасности, а также финансовая отчетность и кассовая документация.

      Чоловіки знайшли важливі речі УПА
      Мужчины нашли важные вещи УПА

      Кто такой Роман Шухевич?
      Это украинский политический и государственный деятель, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинцев украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950), Герой Украины с  орденом Государства.

      Теги: Новости Украины Новости культуры История УПА Новости Ивано-Франковска Фотоновости
      Источник: 24 канал
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