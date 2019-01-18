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      На Прикарпатті знайшли унікальні документи УПА та шарж Шухевича: фото

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      Поблизу міста Рогатин, що у Івано-Франківській області, троє місцевих жителів відкопали у землі бідон з книгами та документами УПА, серед яких знайшли, і шарж на головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

      Про це повідомила Рогатинська міськрада.

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      Чоловіки, які знайшли ці історичні речі, передали їх до Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького". За їхніми словами, вони натрапили на них випадково і дуже здивувалися, що знайшли дійсно унікальну річ, яка може доповнити нашу історію новими цінними фактами. 

      Бідон з документами УПА
      Бідон з документами УПА

      Попередньо оглянувши матеріали, можна стверджувати, що документи містять дані про діяльність УПА на теренах Львівської, Тернопільської областей та Закерзоння. Можна припустити, що вони були передані для головнокомандувача Романа Шухевича, який довгий час перебував на Рогатинщині.

      Шарж на Романа Шухевича
      Шарж на Романа Шухевича

      Серед давніх артефактів виявлено унікальний шарж ( доброзичлива карикатура – 24) головнокомандувача, що імовірно, виконаний чорнилом. Низку документів радянського зразка, трофеї, до прикладу, плакат чеською мовою, звіти та протоколи служби безпеки, а також фінансова звітність та касова документація.

      Чоловіки знайшли важливі речі УПА
      Чоловіки знайшли важливі речі УПА

      Хто такий Роман Шухевич? Це український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль" в складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942). Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943–1950), Герой України з удостоєнням ордена Держави.

      Теги: Новини України Фотоновини Історія Новини культури Новини Івано-Франківська УПА
      Джерело: 24 канал
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