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      На Прикарпатье уже 3 больницы перестали принимать больных COVID-19

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      Три больницы перестали принимать больных COVID-19 / unsplash.com

      На днях в городе Калуш закрыли роддом, ведь там коронавирусом заболели 14 медработников. Теперь к этому списку добавились еще две городские больницы в Ивано-Франковске. Там временно остановили прием пациентов с симптомами COVID-19 и пневмониями.

      Сейчас в центральной городской клинической больнице просто нет свободных мест, ведь все 196 коек заняты пациентами с пневмониями. Об этом говорится в сюжете ТСН.

      Важно Следующие 2 года жить в условиях противостояния COVID-19, –  Шмыгаль

      Из 196 больных коронавирус подтвердили у 105 человек. Такие результаты показали ПЦР-тесты, однако из них 58 случаев COVID-19 подтвердили лабораторно.

      Зато в первой городской больнице остановили прием зараженных вирусом из-за недостатка медперсонала. Там на больничных находятся 15 работников. Отмечается, что есть такие медики, которые готовы работать сверхурочно, но, по словам главного врача, это запрещено законом.

      Предварительно прием больных в городские больницы приостановили до 24 апреля.

      Коронавирус на Прикарпатье: главное

      • По состоянию на утро 22 апреля в Ивано-Франковской области подтвердили 556 случаев заболевания коронавирусом.
      • В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у шести священников – ПЦР-тест показал положительный результат.
      • В Ивано-франковской области среди медицинского персонала зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у работников Калужского роддома.
      • Ранее от коронавируса умер Тарас Федорив. Он был сельским головой Братковцев, Тисменецкого района.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Больница Новости Ивано-Франковска
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