На Прикарпатье уже 3 больницы перестали принимать больных COVID-19

На днях в городе Калуш закрыли роддом, ведь там коронавирусом заболели 14 медработников. Теперь к этому списку добавились еще две городские больницы в Ивано-Франковске. Там временно остановили прием пациентов с симптомами COVID-19 и пневмониями.

Сейчас в центральной городской клинической больнице просто нет свободных мест, ведь все 196 коек заняты пациентами с пневмониями. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из 196 больных коронавирус подтвердили у 105 человек. Такие результаты показали ПЦР-тесты, однако из них 58 случаев COVID-19 подтвердили лабораторно.

Зато в первой городской больнице остановили прием зараженных вирусом из-за недостатка медперсонала. Там на больничных находятся 15 работников. Отмечается, что есть такие медики, которые готовы работать сверхурочно, но, по словам главного врача, это запрещено законом.

Предварительно прием больных в городские больницы приостановили до 24 апреля.

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