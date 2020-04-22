На Прикарпатье уже 3 больницы перестали принимать больных COVID-19
На днях в городе Калуш закрыли роддом, ведь там коронавирусом заболели 14 медработников. Теперь к этому списку добавились еще две городские больницы в Ивано-Франковске. Там временно остановили прием пациентов с симптомами COVID-19 и пневмониями.
Сейчас в центральной городской клинической больнице просто нет свободных мест, ведь все 196 коек заняты пациентами с пневмониями. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Из 196 больных коронавирус подтвердили у 105 человек. Такие результаты показали ПЦР-тесты, однако из них 58 случаев COVID-19 подтвердили лабораторно.
Зато в первой городской больнице остановили прием зараженных вирусом из-за недостатка медперсонала. Там на больничных находятся 15 работников. Отмечается, что есть такие медики, которые готовы работать сверхурочно, но, по словам главного врача, это запрещено законом.
Предварительно прием больных в городские больницы приостановили до 24 апреля.
Коронавирус на Прикарпатье: главное
- По состоянию на утро 22 апреля в Ивано-Франковской области подтвердили 556 случаев заболевания коронавирусом.
- В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у шести священников – ПЦР-тест показал положительный результат.
- В Ивано-франковской области среди медицинского персонала зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у работников Калужского роддома.
- Ранее от коронавируса умер Тарас Федорив. Он был сельским головой Братковцев, Тисменецкого района.
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