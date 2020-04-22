На Прикарпатті вже 3 лікарні припинили приймати хворих на COVID-19
Днями у місті Калуш закрили пологовий будинок, адже там на коронавірус захворіли 14 медпрацівників. Тепер до цього списку додалися ще дві міські лікарні в Івано-Франківську. Там тимчасово зупинили прийом пацієнтів з симптомами COVID-19 та пневмоніями.
Наразі у центральній міській клінічній лікарні просто немає вільних місць, адже усі 196 ліжок зайняті пацієнтами з пневмоніями. Про це мовиться у сюжеті ТСН.
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Зі 196 хворих коронавірус підтвердили у 105 людей. Такі результати показали ПЛР-тести, однак з них 58 випадків COVID-19 підтвердили лабораторно.
Натомість у першій міській лікарні зупинили прийому заражених вірусом через нестачу медперсоналу. Хоча місця для хворих ще є. Там на лікарняних перебувають 15 працівників. Зазначається, що є такі медики, які готові працювати понаднормово, але, за словами головного лікаря, це заборонено законом.
Попередньо прийом хворих міські лікарні призупинили до 24 квітня.
Коронавірус на Прикарпатті: головне
- Станом на ранок 22 квітня в Івано-Франківській області підтвердили 556 випадків захворювання на коронавірус.
- В Івано-Франківській області коронавірус виявили у шести священників – ПЛР-тест показав позитивний результат.
- В Івано-франківській області серед медичного персоналу зафіксували 14 нових випадків зараження коронавірусом. COVID-19 виявили у працівників Калуського пологового будинку.
- Раніше від коронавірусу помер Тарас Федорів. Він був сільською головою Братківців, Тисменецького району.
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