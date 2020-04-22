Наступні 2 роки житимемо в умовах протистояння COVID-19, – Шмигаль

Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає, що наступні 2 роки людство житиме в умовах протистояння коронавірусу. Шмигаль наголосив, що він з цим погоджується. Водночас він наголосив, що вийти з карантину і просто забути все це не вийде.

Всі країни, які успішно здолали перший пік захворюваності, наразі стоять на порозі наступних піків, сказав прем'єр-міністр в інтерв'ю РБК-Україна.

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Шмигаль підкреслив, що потрібно вчитися жити у нових умовах.

У Китаї є повторні хвилі. І в інших країнах, які ніби першу хвилю пройшли, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і все в порядку, немає,

– пояснив прем'єр.

Важливо! Експерт з питань епідемії коронавірусу Габріель Леунг сказав, що перемога над COVID-19 буде лише у двох випадках. Або з'явиться природний імунітет через активне зараження та одужання, або широкодоступна вакцина, яку отримає принаймні половина населення, щоб теж з'явився імунітет.

Очільник уряду додав, що наразі ефективної вакцини проти коронавірусу не існує. Розробки активно проводять багато країн світу, але поки ніхто не заявив, що вже проводить експериментальне дослідження.

Бо розробити вакцину мало. Потрібно ще від трьох до шести місяців на експериментальні дослідження, щоб, по-перше, зрозуміти, що вона ефективна, а, по-друге, щоб з'ясувати побічні дії. Тому на основі всієї інформації, яку ми отримуємо зі всього світу, скажімо так, впевненості, що така вакцина буде створена і запроваджена цього року, немає ні у кого,

– підсумував Шмигаль.

Як працює вакцина?Добровольцям вводять препарат, який містить штучну ДНК з частиною генетичного коду вірусу. Після ін'єкції клітини починають виробляти нешкідливі копії вірусу. Це активує імунну систему людини й вона виробляє антитіла.

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