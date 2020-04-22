Следующие 2 года будем жить в условиях противостояния COVID-19, – Шмыгаль

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что следующие 2 года человечество будет жить в условиях противостояния коронавирусу. Шмыгаль отметил, что он с этим соглашается. В то же время он подчеркнул, что выйти из карантина и просто забыть все это не получится.

Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сейчас стоят на пороге следующих пиков, сказал премьер-министр в интервью РБК-Украина.

Обратите внимание Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта: как это будет происходить

Шмыгаль подчеркнул, что нужно учиться жить в новых условиях.

В Китае есть повторные волны. И в других странах, которые будто первую волну прошли, сегодня уже наблюдают за началом второй волны заболеваемости. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и все в порядке, нет,

– пояснил премьер.

Важно! Эксперт по эпидемии коронавируса Габриэль Леунг сказал, что победа над COVID-19 будет лишь в двух случаях. Или появится естественный иммунитет из-за активного заражения и выздоровления, или широкодоступна вакцина, которую получит по крайней мере половина населения, чтобы тоже появился иммунитет.

Глава правительства добавил, что сейчас эффективной вакцины против коронавируса не существует. Разработки активно проводят многие страны мира, но пока никто не заявил, что уже проводит экспериментальное исследование.

Потому что разработать вакцину мало. Нужно еще от трех до шести месяцев на экспериментальные исследования, чтобы, во-первых, понять, что она эффективная, а во-вторых, чтобы выяснить побочные действия. Поэтому на основе всей информации, которую мы получаем со всего мира, скажем так, уверенности, что такая вакцина будет создана и внедрена в этом году, нет ни у кого,

– подытожил Шмыгаль.

Как работает вакцина?Добровольцам вводят препарат, содержащий искусственную ДНК с частью генетического кода вируса. После инъекции клетки начинают производить безвредные копии вируса. Это активирует иммунную систему человека, и она вырабатывает антитела.

Больше о том, сколько еще ждать вакцину от коронавируса – читайте в материале 24 канала.