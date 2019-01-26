14:01
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      На Раховщине снежная лавина накрыла туристов: один человек погиб

      43 Читати новину українською
      Гора Стиг , вблизи которой сошла лавина
      Гора Стиг , вблизи которой сошла лавина / Фото из открытых источников

      На Раховщине, что в Закарпатской области, 25 января у горы Стиг сошла снежная лавина. Она накрыла трех туристов: двум удалось выбраться из снежной ловушки.

      Один турист, к сожалению, погиб, сообщает на своей Facebook-странице глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

      Читайте также: Спасатели сутки искали в горах заблудившегося туриста из Германии: чем увенчались поиски

      Под вечер в Рахискому районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб,
      – пишет он.

      Известно, что перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Их попросили не идти и указали на опасность. Несмотря на предупреждения, все трое решили пойти в горы.

      Во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью.

      Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, этот турист задохнулся под снегом и погиб.

      Ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища.

      Как спастись во время схода снежной лавины:

      - нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

      - в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;

      - услышав шум лавины, нужно найти укрытие. Лучшее место – за скалой или деревом, и там лечь на землю;

      - защитить голову руками, сгруппироваться, прижав колени к животу, и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;

      - когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина.


      лавина сніг як врятуватися під час сходження лавини
       

      Теги: Новости Украины Жертвы Карпаты Чрезвычайное происшествие Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сегодня , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 76
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сегодня , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 4514
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сегодня , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 675
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 761
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 3643
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе
       25 октября 2018 , 10:20
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Главные новости футбола 3 октября: Коноплянка помог Шальке обыграть Локомотив, Олимпик сменил главного тренера
       4 октября 2018 , 07:00
      "Неймовірно шикарна ганьба" та "Шевченко спеціально "злив" Бойка": як Україна реагувала на розгром від Словаччини
       17 ноября 2018 , 12:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук