На Раховщине снежная лавина накрыла туристов: один человек погиб

На Раховщине, что в Закарпатской области, 25 января у горы Стиг сошла снежная лавина. Она накрыла трех туристов: двум удалось выбраться из снежной ловушки.

Один турист, к сожалению, погиб, сообщает на своей Facebook-странице глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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Под вечер в Рахискому районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб,

– пишет он.

Известно, что перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Их попросили не идти и указали на опасность. Несмотря на предупреждения, все трое решили пойти в горы.

Во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью.

Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, этот турист задохнулся под снегом и погиб.

Ребятам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом,

– говорится в сообщении.

Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища.

Как спастись во время схода снежной лавины:

- нужно сбросить с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

- в случае схода снежной лавины нужно не паниковать и, при необходимости, оказать помощь людям, которые рядом;

- услышав шум лавины, нужно найти укрытие. Лучшее место – за скалой или деревом, и там лечь на землю;

- защитить голову руками, сгруппироваться, прижав колени к животу, и лечь по направлению схода лавины и стараться дышать через одежду;

- когда лавина начала сходить, нужно стараться расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина.





