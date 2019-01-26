На Рахівщині снігова лавина накрила туристів: один чоловік загинув
На Рахівщині, що у Закарпатській області, 25 січня біля гори Стіг зійшла снігова лавина. Вона накрила трьох туристів: двом вдалось вибратись зі снігової пастки.
Один турист, на жаль, загинув, повідомляє на своїй Facebook-сторінці голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
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Під вечір у Рахіському районі Закарпатської області троє 28-річних киян потрапили під снігову лавину біля гори Стіг. Двом чоловікам вдалося самотужки вибратися з-під снігового покрову, третій, на жаль, загинув,
– пише він.
Відомо, що перед сходженням на гору хлопці зв’язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут. Їх попросили не йти та вказали на небезпеку. Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори.
Під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка накрила їх повністю.
Один із хлопців зумів самотужки вибратися з-під-снігу та допоміг відкопати свого товариша. Після чого обидва відкопали третього. На жаль, цей турист задихнувся під снігом і загинув.
Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном,
– мовиться у повідомленні.
Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша.
Як врятуватись під час сходження снігової лавини:- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;
- у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;
- почувши шум лавини, потрібно знайти схованку. Найкраще місце – за скелею або деревом, і там лягти на землю;
- захистити голову руками, згрупуватися, притиснувши коліна до живота, та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;
- коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина.
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