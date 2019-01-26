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      Рятувальники добу шукали в горах заблукалого туриста із Німеччини: чим увінчались пошуки

      610 Читать новость на русском
      Драгобрат
      Драгобрат / фото з відкритих джерел

      Ввечері 25 січня закарпатські рятувальники розшукали у горах Карпат заблукалого німецького туриста. Чоловіка розшукували добу, – від вечора 24 січня.

      У той день у горах загубилося ще 4 сноубордистів, всі – мешканці Львова. Вони заблукали майже у тому ж місці, де на Святвечір погубилися дві групи туристів, поблизу гори Гимби.

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      Для проведення пошуково-рятувальних робіт у цьому районі направили 6 рятувальників та 1 одиницю техніки. Близько 01:10 25 січня надзвичайники дісталися до заблукалих. Чоловіків 1996, 1997 та 1998 років народження провели до села Березники Свалявського району, звідки вони повернулися до свого місця відпочинку. 

      сноубордисти гориДСНС рятувальники туристи заблукали у горах
      Частина знайдених у горах сноубордистів

      Ще одне повідомлення про загублення людини у горах надійшло з гори Драгобрат, що у Рахівському районі. О 19:45 в оперативно-рятувальну службу повідомили, що під час катання на лижах загубився громадянин Німеччини 1971 року народження,
      – зазначають у ДСНС.

      Рятувальники фактично відразу обстежили полонину Драгобрат та прилеглі території.

      Близько 22:30 у напрямку до полонини Урда вони знайшли лижі (ймовірно вони належали зниклому). Пошуки на полонині Урда не дали результатів.

      Уже вранці 25 січня до проведення пошукових робіт залучили 23 надзвичайників, а також – громадських рятувальників та волонтерів. 

      Аж надвечір, близько 18 години заблукалого німецького лижника знайшли в районі полонини Урда в напрямку села Косівська Поляна Рахівського району.

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      Транспортування туриста рятувальники перенесли на ранок 26 січня, оскільки напередодні в горах спостерігалася значна лавинна небезпека та погана видимість. 

      Стан здоров'я знайденого чоловіка задовільний, медичної допомоги він не потребує, – додають у ДСНС.

      Що робити, аби вижити, потрапивши у снігову пастку в горах?Конкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження.
      З найпершого та найпростішого:

      - Людина не має піддаватися паніці, не має втрачати самовладання.

      - Людина повинна, логічно оцінивши ситуацію, подумати, що саме може наразі врятувати її життя.

      - Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.

      лавина небезпека гори
      Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка

      Теги: Новини України ДСНС Новини Закарпаття Карпати
      Джерело: 24 Канал
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