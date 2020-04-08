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      На рассмотрение поправок может уйти год, – политолог о блокировании "антиколомойского" закона

      - Читати новину українською
      Верховная Рада / GettyImages

      Ситуация в парламенте сейчас напряженная, но президент контролирует свою фракцию. О расколе в партии "Слуга народа", правках в "антиколомойский" законопроект и выход из этой ситуации – читайте далее.

      Даже во время голосований заметно, что большинство депутатов фракции лояльны к президенту Зеленскому. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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      По его словам, фракция "Слуга народа" является неоднородной и это было заметно еще осенью 2019 года. Сейчас же там появились определенные идеологические разногласия, а люди Коломойского ощутимо проявили себя во время голосования за законопроект.

      Сейчас они (люди Коломойского – 24 канал) проявляются в этих поправках. Но когда Зеленский просит проголосовать, не менее 90% голосует за его решение. Тем более, что пока что ни один депутат из "Слуги народа" не написал заявление о выходе из фракции,
      – считает Фесенко.


      Владимир Фесенко / Фото glavred.info

      Он отметил, что демарш с правками – это способ Коломойского и его людей затянуть рассмотрение закона. На рассмотрение всех поправок уйдет почти год, в зависимости от того, как быстро депутаты будут работать.

      "Это нужно, чтобы просто похоронить этот закон, поскольку он потеряет всю нормальную законодательную работу Верховной Рады. Пока что выхода из этой ситуации нет", – сказал Фесенко.

      Что известно о правках к "антиколомойскому" законопроекту?
      Группа депутатов внесла в Раду более 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту 6 апреля 2020 года. Это может надолго затормозить принятие документа. Депутаты, которые были самыми активными:
      • Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
      • Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
      • Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
      • Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
      • Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
      • Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.

      Политолог также добавил: учитывая, что технологию огромных спамовых поправок используют не впервые, нужно вносить изменения в регламент Верховной Рады. Если все фракции хотят спасти страну от дефолта и договориться с МВФ – надо вместе согласовать возможные правки в регламент, сообщил эксперт.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины МВФ Игорь Коломойский Законодательство Слуга народа Верховная Рада Новости политики
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