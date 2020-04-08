На розгляд поправок може піти рік, – політолог про блокування "антиколомойського" закону

Ситуація у парламенті зараз напружена, але президент контролює свою фракцію. Про розкол у партії "Слуга народу", правки до "антиколомойського" законопроєкту та вихід із цієї ситуації – читайте далі.

Навіть під час голосувань помітно, що більшість депутатів фракції є лояльними до президента Зеленського. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, фракція "Слуга народу" є неоднорідною і це було помітно ще восени 2019 року. Зараз же там з'явились певні ідеологічні розбіжності, а люди Коломойського відчутно проявили себе під час голосування за законопроєкт.

Зараз вони (люди Коломойського – 24 канал) проявляються у цих поправках. Але коли Зеленський просить проголосувати, не менше, ніж 90% голосує за його рішення. Тим паче, що поки що жоден депутат зі "Слуги народу" не написав заяву про вихід з фракції,

– вважає Фесенко.



Володимир Фесенко / Фото glavred.info

Він зазначив, що демарш з правками – це спосіб Коломойського і його людей затягнути розгляд закону. На розгляд всіх поправок піде майже рік, залежно від того, як швидко депутати працюватимуть.

"Це потрібно, аби просто поховати цей закон, оскільки він загубить всю нормальну законодавчу роботу Верховної Ради. Поки що виходу з цієї ситуації немає," – сказав Фесенко.

Що відомо про правки до "антиколомойського" законопроєкту?Група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту 6 квітня 2020 року. Це може надовго загальмувати прийняття документа. Депутати, які були найактивнішими:

• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

Політолог також додав: враховуючи, що технологію величезних спамових поправок використовують не вперше, потрібно вносити зміни до регламенту Верховної Ради. Якщо всі фракції хочуть врятувати країну від дефорлту і домовитись з МВФ – треба разом узгодити можливі правки до регламенту, повідомив експерт.