На региональных таможнях подорожала растаможка "евроблях": водители жалуются на манипуляции

На таможнях очереди, ведь "евробляхеры" пытаются узаконить свои авто, однако жалуются, что таможенники манипулируют и завышают стоимость машины. На хитрость владельцы машин на еврономерах тоже ответили хитростью.

Например, на таможне в Черновцах настоящий ажиотаж. Все хотят растаможить авто. Однако также жалуются, что ими манипулируют, завышая цены на сами авто.

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Татьяна Острикова, нардеп от фракции "Самопомич" говорит, оценивая стоимость машин, таможенники опозорились немецким электронным каталогом Schwacke. В нем можно найти цены на подержанные автомобили во всех европейских странах – от самой низкой до самой высокой. Таможенники выбирают самую высокую. Хотя каталог этот вообще для ознакомления, для тех, кто хочет купить авто.

ГФС самовольно, вопреки Таможенному кодексу Украины, решила, что стоимость будут брать по верхней границе из этого каталога. И таким образом, если человек заявил свою "евробляху" для таможенного оформления по 3200, то такому человеку поднимали таможенную стоимость до 6 тысяч. Безусловно, это влияет на НДС, это влияет на пошлину,

– отметила нардеп от фракции "Самопомич".

Таможенники обвинения опровергают, мол, цен не накручивают, а часто вообще в каталоге выбирают минимальную.

Для этих автомобилей, которые ввозятся сейчас, так называемые "евробляхи", таможня принимает минимальную цену,

– прокомментировала начальник таможенного поста Луцка Волынской таможни ГФС.

А вот водитель Владимир уже растаможил свой Ford Focus 2007 года. Говорит, отдал такую же сумму, за которую купил это авто. "Немного затяжной был процесс услуг брокера. Даже не услуг брокера, а конфликт между брокером и таможней. У меня где-то там ошибка была в декларации. Три дня где-то заняло все в целом", – рассказал водитель.

Люди впервые имеют дело с таможней. Они не знают, какие документы необходимо заполнять. Им очень сложно. Мы стараемся максимально быстро помочь,

– заверил таможенный брокер Игорь Ефимчук.

Между тем, хитрят не только таможенники. "Евробляхеры" из приграничных районов, чтобы не платить за растаможку, становятся на временный учет украинских дипведомств за рубежом. А это дает право на многократное пересечение границы без растаможки авто.

"В течение последних дней в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось количество случаев постановки на временный консульский учет, что занимает 90% от общего количества всех совершаемых консульских действий", – сообщила консул.

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Дипломат отметила, что сейчас каждый день с часа ночи под консульским отделом в Варшаве собирается толпа до 300 человек, которые срочно хотят встать на консульский учет. И мешают тем, кто пришел в консульство по другим вопросам.