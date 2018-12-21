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      Сколько "евроблях" уже успели растаможить украинцы: официальные данные

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      Сколько "евроблях" уже успели растаможить украинцы: официальные данные
      Сколько "евроблях" уже успели растаможить украинцы: официальные данные / Фото из открытых источников

      Украинцы по состоянию на четверг, 20 декабря, оформили почти 6500 транспортных средств с иностранной регистрацией.

      Об этом сообщают в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

      Читайте также: Госбюджет может получить дополнительные 5-10 миллиардов гривен от растаможивания "евроблях", – Минфин

      Известно, что большая часть растаможенных автомобилей – те, которые уже находились на территории Украины.

      Из общего количества растаможенных авто – почти 6,2 тысячи транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тысячи гривен (8500 за каждое авто),
      – говорится в сообщении.

      Более того, в течение 19 декабря было совершено 827 растаможек автомобилей.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем большая таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Налоги Авто Транспорт Авто на еврономерах Законодательство Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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