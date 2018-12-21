Сколько "евроблях" уже успели растаможить украинцы: официальные данные

Украинцы по состоянию на четверг, 20 декабря, оформили почти 6500 транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

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Известно, что большая часть растаможенных автомобилей – те, которые уже находились на территории Украины.

Из общего количества растаможенных авто – почти 6,2 тысячи транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тысячи гривен (8500 за каждое авто),

– говорится в сообщении.

Более того, в течение 19 декабря было совершено 827 растаможек автомобилей.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем большая таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.