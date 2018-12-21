Скільки "євроблях" вже встигли розмитнити українці: офіційні дані
Українці станом на четвер, 20 грудня, оформили майже 6,5 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Про це повідомляють у прес-службі Державної фіскальної служби України.
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Відомо, що більша частина розмитнених автомобілів – ті, які вже перебували на території України.
Із загальної кількості розмитнених авто – майже 6,2 тисячі транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 52,3 тисячі гривень (8500 за кожне авто),
– зазначено у повідомленні.
Більше того, протягом 19 грудня було здійснено 827 розмитнень автомобілів.
Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.
На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.
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