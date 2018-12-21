Скільки "євроблях" вже встигли розмитнити українці: офіційні дані

Українці станом на четвер, 20 грудня, оформили майже 6,5 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляють у прес-службі Державної фіскальної служби України.

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Відомо, що більша частина розмитнених автомобілів – ті, які вже перебували на території України.

Із загальної кількості розмитнених авто – майже 6,2 тисячі транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 52,3 тисячі гривень (8500 за кожне авто),

– зазначено у повідомленні.

Більше того, протягом 19 грудня було здійснено 827 розмитнень автомобілів.