Держбюджет може отримати додаткові 5-10 мільярдів гривень від розмитнення “євроблях”, – Мінфін
На момент прийняття закону про розмитнення "євроблях" в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Згідно з цими даними у Мінфіні розраховують отримати від розмитнення "євроблях" від 5 до 10 мільярдів гривень.
Про це заявив заступник міністра фінансів Сергія Верланова в інтерв’ю телепрограми "Перша Шпальта".
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Сергій Верланов вважає, що встановлені законом умови розмитнення автомобілів, є ексклюзивними.
Ставки мита і акцизу знижені безпрецедентно. Звісно, є певна межа, коли розмитнення вживаного авто є економічно недоцільним. Як правило, це 13-20-річного віку автомобілі. Якщо власники не захочуть їх розмитнювати, нехай утилізують або вивозять за межі України,
– пояснив Верланов.
Заступник міністра фінансів України наголосив що в законі існує чітка норма, згідно з якою всі ці платежі підуть в Пенсійний фонд.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік за рахунок введення нових правил розмитнення автомобілів на єврономерах передбачені надходження у розмірі 950 мільйонів гривень.
Додамо, що з початку дії нових правил українці розмитнили близько 2,8 тисяч автомобілів на єврономерах.
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