"Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"

Вже третій тиждень діють закони, які в народі називають "закони про "євробляхи". Дві тисячі автомобілів розмитнено всередині країни, без виїзду за кордон. За перші два тижні роботи законів сім тисяч автомобілів розмитнено в режимі імпорт.

За великим рахунком – це мізерна кількість, якщо порівнювати з тим, скільки в нас автомобілів на єврономерах. Чому українці не розмитнюють автомобілі, яких в нас майже два мільйони?

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Насамперед закон ухвалений не тільки для власників так званих єврономерів – це закон для всіх громадян України, які хочуть купити легковий автомобіль за кордоном та імпортувати його в Україну. Він передбачає можливість імпортувати стару машину, старшу за "євро-5", також зниження розміру акцизного податку і на нові, і на вживані авто, 50% знижку на акциз в перші 90 днів дії закону.

В перший же тиждень дії закону я відвідала кілька митниць, зокрема Вінницьку митницю, спілкувалась також з керівництвом Київської митниці, щоб зрозуміти, як митники реалізовують закон, чи є складнощі з митним оформленням авто. Виявилось, що заледве 70 машин було розмитнено по всій Україні. То що ж відбувається і чому автовласники не поспішають їхати на митниці?

А я скажу вам чому. Інформації від держави в перші тижні роботи закону не було зовсім! Люди не розуміли, що робити, які документи їм потрібно надати. Дехто банально потребує часу, щоб зібрати гроші для сплати митних платежів, адже це може бути 40-50 тисяч гривень. Дехто поїхав знімати авто з обліку, оформлює необхідні документи. Дехто ж зіткнувся з митницею і жахнувся. Інших слів, крім дурдом, знущання і неподобство, я не чула.

Лише через 20 днів після ухвалення закону уряд ухвалив тимчасовий порядок розмитнення для автомобілів на іноземній реєстрації. Та й той ще поки не оприлюднений. Ось чекаємо в найближчі дні. За великим рахунком кампанія по роз'ясненню вимог закону та інформуванню автомобілістів була урядом провалена.

Нині відповіді на найбільш поширені питання можна знайти на сайті ДФС. Кому складно зрозуміти офіційну мову ДФС, можете зайти на мій Facebook, там опубліковано відповіді на основні питання. Але не тільки брак інформації став на заваді. Митники відверто знущаються з людей і завищують вартість автомобіля для митних цілей в рази. Ця вартість визначає розмір ПДВ та мита, а це третина вартості, яку треба сплатити в бюджет. То ж коли митник навмисно завищує вартість авто, він спонукає людину домовитись з ним або через лояльного брокера, або іншим чином.

Чиновники втрачають постійний спосіб заробітку на авто з єврономерами, то ж і намагаються вичавити з них побільше, деручи "три шкури". Яскравий приклад – BMW 2003 року – заявили вартість 3200 євро, митниця підняла до 6057 євро. Власник повідомив мені цю інформацію, тому я вирушила в ДФС, щоб на цьому прикладі розібратися покроково. Стаття 368 Митного закону передбачає, що громадяни здійснюють митне оформлення авто за фактурною вартістю, це вартість договору або рахунку фактури. І лише за наявності доказів неправдивості декларування, митниця може цю вартість змінити.

Отже, я попросила в ДФС надати мені доказ неправдивості декларування конкретного BMW. Його не виявилось, отже після вивчення ситуації та врахування реального пробігу, пошкоджень транспортного засобу митну вартість знизили ледь не на три тисячі євро, практично у два рази!

Однак переплату досі не повернули власнику, митники ховаються від нього та ганяють з кабінету в кабінет. Це саботаж і відверте знущання з людей! Щоб прибрати в ДФС та митниць ручник для свавільного та самовільного підняття митної вартості авто, Мінфін та голова Податкового комітету Ради вирішили прописати певні норми в тимчасовий порядок митного оформлення авто, який був ухвалений Кабміном 12 грудня.

Про це чітко вказано в Митному кодексі про оформлення авто за фактурною вартістю. Підтверджується вона різними документами, це може бути рахунок – фактура, договір купівлі – продажу, платіжні документи, митна декларація країни, з якої виїжджає автомобіль, прайс-лист фірми – продавця чи експертні висновки товарознавчих установ. І лише у випадках, коли цих документів немає, або спрацьовує індикатор ризику, митниця користується електронними довідковими каталогами, як то Schwacke для Європи, чи Copart для Америки.

Раніше митники одразу брали вартість з каталогу. Ба більше вони "забували" відняти податки країни експорту від ціни, вказаної в каталозі. Не зважали на пробіг чи стан автомобіля, наприклад, якщо було ушкодження після аварії. Тепер буде діяти своєрідна формула – нижня межа довідкових каталогів мінус податки. І саме ця ціна буде братися як довідкова для митниці.

Щодо авто до 2000 року випуску, то інформація про це відсутня в каталозі Schwacke, але в ДФС обіцяли довести до відома митниць, що їх середня вартість 500 євро. Як мені відомо, знову ж таки обіцяли, але наразі не зробили. Тож є сподівання, що після оприлюднення постанови знущання з завищенням вартості авто припиниться. Якщо ж ні, то треба буде продовжувати пільговий 90-денний період та вносити зміни в Митний кодекс. Кожному, хто зіткнувся з протиправними діями чиновників гарантую свою допомогу. Звертайтесь до мене через Facebook або через мою депутатську приймальню.

Ще одна є проблема з недобросовісними митними брокерами, які вступають у змову з митниками. Сумлінним брокерам ДФС не дає працювати, вигадуючи якісь причини затримки, як то приїзд експерта, хоча на руках є всі необхідні документи. А лояльні до керівництва митниць брокери ставлять високу ціну по 300-500 доларів за одну митну декларацію, тоді авто оформлюється без затримок.

Ще один вид порушень – це примусова сплата добровільного платежу у розмірі 8500 гривень. Ці кошти мають сплачувати лише у разі порушення строків транзиту чи тимчасового ввезення, для того, щоб бути звільненим від відповідальності за ці порушення. Вийшло все як завжди: примусова сплата добровільного внеску! Адже митниця змушує сплачувати всіх без виключення.

Навмисно завищувати митну вартість, спонукаючи людину до хабара, штучно створювати затримки – це все знущання з людей. Мета закону була, щоб всі авто на іноземній реєстрації розмитнились, стали на український облік, а зовсім не наповнити бюджет чи отримати додаткові надходження, як думає уряд. Для отримання коштів в бюджет ресурси є інші – від офшорів до контрабандних схем, від державних підприємств до скасування податкових пільг для олігархів.

Отже, підсумуємо. Держава не дала людям часу ознайомитися з новими вимогами закону, держава не роз'яснила людям, що їм потрібно і куди йти, натомість митниця розглядає власників євро номерів як джерело заробітку та наповнення різних бюджетів як законних так і не законних, ціну авто на митниці завищують, добровільний платіж виписують всім: порушив строки чи ні – плати!

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Тож друзі, не дайте себе ошукати та порушувати ваші законні права, будьте поінформованими, не переплачуйте і не платіть поборів чиновникам. Якщо розмитнення і далі буде саботуватись через викручування рук автовласникам, будемо піднімати питання про продовження пільгового періоду та інші відповідні зміни в Митний кодекс.

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