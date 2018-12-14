Стало відомо, скільки "євроблях" розмитнили українці

З початку дії нових правил розмитнили близько 2,8 тисяч автомобілів на єврономерах.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

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За новими правилами з моменту першого оформлення транспортного засобу з іноземною реєстрацією, з 26 листопада і станом на 14 грудня, до бюджету сплачено близько 187,1 мільйонів гривень митних платежів.

Найбільш активно громадяни розмитнюють транспортні засоби у Чернівецькій області – 677 авто, Волинській – 604, у Києві – 414, Рівненській області – 202,

– написали в прес-службі.

Також повідомляється, що тільки за останню добу ДФС здійснила митне оформлення 575 автомобілів на єврономерах на суму 38 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.