Стало известно, сколько "евроблях" растаможили украинцы

С начала действия новых правил растаможили около 2,8 тысяч автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Читайте также: Растаможка "евроблях": с какими проблемами сталкиваются украинцы

По новым правилам с момента первого оформления транспортного средства с иностранной регистрацией, с 26 ноября и по состоянию на 14 декабря, в бюджет уплачено около 187,1 миллионов гривен таможенных платежей.

Наиболее активно граждане растамаживают транспортные средства в Черновицкой области – 677 авто, Волынской – 604, в Киеве – 414, Ровенской области – 202,

– написали в пресс-службе.

Также сообщается, что только за последние сутки ГФС осуществила таможенное оформление 575 автомобилей на еврономерах на сумму 38 миллионов гривен.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам - чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхи", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.