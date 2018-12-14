17:19
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Стало известно, сколько "евроблях" растаможили украинцы

      102 Читати новину українською
      "Евробляхи"
      "Евробляхи" / Фото из открытых источников

      С начала действия новых правил растаможили около 2,8 тысяч автомобилей на еврономерах.

      Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

      Читайте также: Растаможка "евроблях": с какими проблемами сталкиваются украинцы

      По новым правилам с момента первого оформления транспортного средства с иностранной регистрацией, с 26 ноября и по состоянию на 14 декабря, в бюджет уплачено около 187,1 миллионов гривен таможенных платежей.

      Наиболее активно граждане растамаживают транспортные средства в Черновицкой области – 677 авто, Волынской – 604, в Киеве – 414, Ровенской области – 202,
      – написали в пресс-службе.

      Также сообщается, что только за последние сутки ГФС осуществила таможенное оформление 575 автомобилей на еврономерах на сумму 38 миллионов гривен.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам - чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхи", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Транспорт Налоги Государственная фискальная служба Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 16:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      75
      Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      сегодня , 16:01 Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      87
      Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      сегодня , 15:30 Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      Віталій Шабунін 150
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 590
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сегодня , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 902
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Две маршрутки серьезно столкнулись в Кировоградской области
       31 декабря 2015 , 15:03
      Форвард Шахтера, играющий на правах аренды за Малагу, забил победный гол
       25 августа , 14:14
      Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за рубежом
       25 августа , 17:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук