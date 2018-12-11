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      Растаможка "евроблях": с какими проблемами сталкиваются украинцы

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      В Украине растаможили тысячную машину на еврономерах. Это зафиксировали на черновицкой таможне. Правда, легализовать авто оказалось не так уж и просто.

      На Ровенщине застряла почти сотнях евроблях. Водители не могут переоформить свои авто.

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      Житель Максим Гладун приобрел свой 16-летний Mercedes-Benz в Литве. Заплатил за него тысячу евро.


      16-летний Mercedes-Benz

      Растаможка обошлось ему в 2,2 тысячи долларов. Но кроме этого, ему еще выставили чек на 8,5 тысячи гривен.

      Машина была переведена в режим импорта под растаможку, сказали штраф. Был поставлен в сжатые рамки, поскольку машина стоит на частной стоянке, стоимость – 100 гривен в день. Если подавать в суд, то это затянется на месяцы, потерять тоже не хотелось льготу на растаможивание 50%. Поэтому я написал жалобу на действия ровенской таможни, ответа не получил. На 6 день я заплатил штраф и получил документы на растаможку,
      – рассказал водитель Максим Гладун.

      За 5 дней в Ровенской таможни растаможили всего 20 автомобилей на иностранной регистрации.

      У нас 30 машин висит в базах, а 80 единиц у нас лежит на оформлении. Очень многим мы просто отказываем, потому что физически не справляемся. Вся зона забита, люди не могут заехать чтобы начать процесс растаможки,
      – сказала директор брокерской компании Екатерина Яковчик.

      Руководство ровенской таможни все обвинения отвергает. Говорят, самостоятельно устанавливать и «накручивать» стоимость автомобиля не могут. Все согласно формуле, прописанной в законе. А 8,5 тысяч – это штраф.

      Временный ввоз предусматривал, что гражданин нерезидент – поляк, литовец, венгр ввозил на таможенную территорию Украины транспортное средство на год, без налогообложения и через год он брал на себя обязательства вывезти его. Однако таможенный кодекс сегодня запрещает иностранцу давать во владение, пользование авто другим лицам, то есть украинцам. Если он это сделал, то он нарушил закон,
      – отметил заместитель начальника Ровенской таможни ДФС Игорь Козлинець.

      Вместе с тем, таможенники все же признают, определенные проблемы в работе есть. Потому что система перегружена и не вполне совершенна. Поэтому для автовладельцев создали горячие телефонные линии, чтобы те могли выяснить все вопросы по растаможке.

      В целом, по всей стране, с 26 ноября растаможили тысячу автомобилей на еврономерах. В результате, в бюджет перечислено 65 миллионов гривен.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон про авто на аврономерах.

      Теги: Новости Украины Транспорт Авто на еврономерах Государственная налоговая служба Государственная таможенная служба Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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