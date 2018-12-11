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      Розмитнення "євроблях": з якими проблемами стикаються українці

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      В Україні розмитнили тисячну машину на єврономерах. Це зафіксували на чернівецькій митниці. Щоправда, легалізувати авто виявилося не так вже і просто.

      На Рівненщині застрягла майже сотнях євроблях. Водії не можуть переоформити свої авто.

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      Рівнянин Максим Гладун придбав свій 16-річний Mercedes-Benz у Литві. Заплатив за нього тисячу євро.


      16-річний Mercedes-Benz

      Розмитнення обійшлось йому у 2,2 тисячі доларів. Та окрім цього, йому ще виставили чек на 8,5 тисячі гривень.

      Машина була переведена у режим імпорту під розмитнення, сказали буде штраф. Був поставлений у стислі рамки, оскільки машина стоїть на приватній стоянці, вартість – 100 гривень в день. Якщо подавати до суду, то це затягнеться на місяці, втратити теж не хотілося пільгу на розмитнення 50%. Тому я написав скаргу на дії рівненської митниці, відповіді не отримав. На 6 день я заплатив штраф і отримав документи на розмитнення,
      – розповів водій Максим Гладун.

      За 5 днів на рівненській митниці розмитнили всього 20 автомобілів на іноземній реєстрації. 

      У нас 30 машин висить у базах, а 80 одиниць у нас лежить на оформлення. Дуже багатьом ми просто відмовляємо, бо фізично не справляємося. Вся зона забита, люди не можуть заїхати щоб почати процес розмитнення,
      – сказала директор брокерської компанії Катерина Яковчик.

      Керівництво рівненської митниці усі закиди відкидає. Кажуть, самостійно встановлювати і "накручувати" вартість автомобіля не можуть. Все згідно з формулою, прописаною у законі. А 8,5 тисяч – це штраф.

      Тимчасове ввезення передбачало, що громадянин нерезидент – поляк, литовець, угорець ввозив на митну територію України транспортний засіб на рік, без оподаткування і через рік він брав на себе зобов’язання вивезти його. Проте митний кодекс на сьогодні забороняє іноземцю давати у володіння, користування авто іншим особам, тобто українцю. Якщо він це зробив, то він порушив закон,
      – зазначив заступник начальника Рівненської митниці ДФС Ігор Козлинець.

      Разом з тим, митники все ж визнають, певні проблеми у роботі таки є. Бо система перевантажена і ще не зовсім досконала. Тому для автовласників створили гарячі телефонні лінії, аби ті могли з'ясувати всі питання щодо розмитнення.

      Загалом же, по всій країні, з 26 листопада розмитнили тисячу автівок на єврономерах. Внаслідок чого, у бюджет перераховано 65 мільйонів гривень.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Державна митна служба Державна податкова служба Авто на єврономерах Транспорт
      Джерело: 24 канал
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