Госбюджет может получить дополнительные 5-10 миллиардов гривен от растаможки "евроблях",– Минфин

На момент принятия закона о растаможке "евроблях" в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Согласно этим данным в Минфине рассчитывают получить от растаможки "евроблях" от 5 до 10 миллиардов гривен.

Об этом заявил заместитель министра финансов Сергея Верланова в интервью телепрограмме "Первая Полоса".

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Сергей Верланов считает, что установленные законом условия растаможки автомобилей, являются эксклюзивными.

Ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможивание б/у авто является экономически нецелесообразным. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины,

– пояснил Верланов.

Заместитель министра финансов Украины подчеркнул, что в законе существует четкая норма, согласно которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.

Напомним, в госбюджете на 2019 год за счет введения новых правил растаможки автомобилей на еврономерах предусмотрены поступления в размере 950 миллионов гривен.



Добавим, что с начала действия новых правил украинцы растаможили около 2,8 тысяч автомобилей на еврономерах.