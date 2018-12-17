Госбюджет может получить дополнительные 5-10 миллиардов гривен от растаможки "евроблях",– Минфин
На момент принятия закона о растаможке "евроблях" в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Согласно этим данным в Минфине рассчитывают получить от растаможки "евроблях" от 5 до 10 миллиардов гривен.
Об этом заявил заместитель министра финансов Сергея Верланова в интервью телепрограмме "Первая Полоса".
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Сергей Верланов считает, что установленные законом условия растаможки автомобилей, являются эксклюзивными.
Ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможивание б/у авто является экономически нецелесообразным. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины,
– пояснил Верланов.
Заместитель министра финансов Украины подчеркнул, что в законе существует четкая норма, согласно которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.
Напомним, в госбюджете на 2019 год за счет введения новых правил растаможки автомобилей на еврономерах предусмотрены поступления в размере 950 миллионов гривен.
Добавим, что с начала действия новых правил украинцы растаможили около 2,8 тысяч автомобилей на еврономерах.
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