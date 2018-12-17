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      Госбюджет может получить дополнительные 5-10 миллиардов гривен от растаможки "евроблях",– Минфин

      56 Читати новину українською
      Сергей Верланов
      Сергей Верланов / ucu

      На момент принятия закона о растаможке "евроблях" в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Согласно этим данным в Минфине рассчитывают получить от растаможки "евроблях" от 5 до 10 миллиардов гривен.

      Об этом заявил заместитель министра финансов Сергея Верланова в интервью телепрограмме "Первая Полоса".

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      Сергей Верланов считает, что установленные законом условия растаможки автомобилей, являются эксклюзивными.

      Ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможивание б/у авто является экономически нецелесообразным. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины,
      – пояснил Верланов.

      Заместитель министра финансов Украины подчеркнул, что в законе существует четкая норма, согласно которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.

      Напомним, в госбюджете на 2019 год за счет введения новых правил растаможки автомобилей на еврономерах предусмотрены поступления в размере 950 миллионов гривен.

      Добавим, что с начала действия новых правил украинцы растаможили около 2,8 тысяч автомобилей на еврономерах.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Министерство финансов Украины
      Источник: 24 Канал
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