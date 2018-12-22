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      На регіональних митницях подорожчало розмитнення "євроблях": водії скаржаться на маніпуляції

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      На митницях черги, адже "євробляхери" намагаються узаконити свої авто, однак, скаржаться, що митники маніпулюють і завищують вартість машини. На хитрість власники машин на єврономерах теж відповіли хитрістю.

      Наприклад, на митниці в чернівцях спарвжній ажіотаж. Усі хочуть розмитнити авто. Проте також скаржаться, що ними маніпулюють, завищуючи ціни на самі авто.

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      Тетяна Острікова, нардепка від фракції "Самопоміч" каже, оцінюючи вартість машин, митники озбороїлися німецьким електронним каталогом Schwacke. У ньому можна знайти ціни на вживані автомобілі у всіх європейських країнах – від найнижчої до найвищої. Митники обирають найвищу. Хоча каталог цей взагалі для ознайомлення, для тих, хто хоче придбати авто.

      ДФС самовільно, всупуреч Митному кодексу України, вирішило що варість будуть брати по верхній межі з цього каталогу. І  таким чином, якщо людина заявила свою "євробляху" до митного оформлення за 3200, то такій людині піднімали минту вартість до 6 тисяч. Безумовно, це впливає на ПДВ, це впливає на мито,
      – зазначила нардепка від фракції "Самопоміч".

      Митники звинувачення спростовують, мовляв, цін не накручують, а часто взагалі з каталозі обирають мінімальну.

      Для цих автомобілів, які ввозяться зараз, так звані "євробляхи", митниця приймає мінімальну ціну,
      – прокоментувала начальничя митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС.

      А от водій Володимир вже розмитнив свій Ford Focus 2007 року. Каже, віддав таку ж суму, за яку прибдав це авто. "Трішечки затяжний був процес послуг брокера. Навіть не послуг брокера, а конфілкт між брокером і митницею. У мене десь там помилка була в декларації. Три дні десь зайняло все загалом", – розповів водій.

      Люди вперше мають спарву з митницею. Вони не знають, які документи необхідно заповнювати. Їм дуже складно. ми намагаємось максимально швидко допомогти,
      – запевнив митний брокет Ігор Єфимчук.

      Тим часом, хитрують не лише митники. "Євробляхери" із прикордонних районів, щоб не платити за розмитнення, стають на тимчасовий облік українських дипвідомств за кордоном. А це дає право на багаторазовий перетин кордону без розмитнення авто.

      "Упродовж останніх днів у консульських підрозділах дипломатичних установ України у країнах Європи різко збільшилася кількість випадків постановки на тимчасовий консульський облік, що займає 90 % від загальної кількості усіх здійснюваних консульських дій", – повідомила консулка.

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      Дипломат зауважила, що зараз щодня з першої години ночі під консульським відділом у Варшаві збирається натовп до 300 осіб, які терміново хочуть стати на консульський облік. І заважають тим, хто прийшов до консульства з інших питань.

      Автор: Людмила Кушнір, Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Гроші Державна митна служба Мито Авто на єврономерах Авто
      Джерело: 24 канал
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