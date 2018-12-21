Скільки грошей витратили українці на іномарки за півроку: цікаві дані

Попит на автівки державного виробництва в Україні падає щороку. Підприємства закриваються, а ринок заповнюється іномарками.

У 1960 році чи не у кожному домі мріяли про "Запорожець", який у народі ще називали "горбатий". Охочих було в десятки разів більше, ніж самих автомобілів, отже потрібно було чекати на нього роками. Та більшість так і не дочекалася омріяної автівки, їх випустили трохи більше 300 тисяч моделей.

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І сьогодні на батьківщині "горбатого", у Запорізькій області, продовжують випускати з конвеєра новенькі українські авто. От тільки купувати їх люди не надто квапляться.

В українського автопрому все не дуже добре, тому що його майже немає. Всі основні заводи або закриті, або випускають мізерну кількість автомобілів,

– зазначив автоексперт Рауль Чилачава.

Одне з найбільших підприємств – Запорізький автомобільний завод – почав згортати виробництво ще в 2014 році. Тоді звільнили половину працівників. Хоча власник, Таріел Васадзе, постійно намагався підігрувати тим, хто був при владі. І влада йому віддячувала преференціями. У 2009 році прем'єр Юлія Тимошенко ініціювала додаткову надбавку до в'їзного мита на імпортні автомобілі, що мало б домогти українському автопрому. А ще вирішили зробити подарунок для інвалідів – закупити їм на 400 мільйонів доларів український автомобілів.



Таріел Васадзе

Таких масштабів держава не потягнула. Вже за уряду Азарова Васадзе, який перейшов у "Партію регіонів", отримав тендер на 40 мільйонів гривень. Держава отримала машини за завищеною ціною. Але жодна схема не дала життя ЗАЗу, а "контрольний постріл" по підприємству завдали, за словами самого Васадзе, "євробляхарі", коли ті почали купувати за ціною Lanos – Hyundaio, Skoda та Mercedes. У листопаді 2018 року з конвеєрів українських автовиробників зійшло всього 520 одиниць техніки. Це Вдвічі менше, ніж роком раніше. Всього з початку 2018 року автопром України виготовив майже на 20 % менше, ніж за січень-листопад 2017 року. Домогти могли б іноземні інвестори.

Наші чиновники намагалися обдерти кожного інвестора, який намагався зайти на український ринок, тому говорити про інвестиції в Україні просто смішно. Навіть в Білорусі вже китайці збирають електромобілі,

– додав автоексперт Рауль Чилачава.

Тож українці купують частіше іномарки – витратили біля мільярда доларів на них за півроку. Найактивніше "легковики" Україна закуповувала у Японії – на загальну суму 171,5 млн доларів. На другому місці Німеччина – 163,4 млн доларів. Ще частіше водії купують вживані авто. Тут фаворитом є Америка.

Наприклад, той же Passat або ту ж Skoda цілують тут. Трьохрічну беремо, євро-5, наприклад, і таку ж биту в Америці, то перегін, ремонт, розмитнення – все це буде коштувати дешевше на пару тисяч доларів,

– розповів автоексперт Сергій Кравченко.

Експерти кажуть, українці скоріш привезуть вживане бите авто з-за кордону, а ніж куплять українське. "Навіть беремо Lanos, він зараз коштує приблизно 10 тисяч, хоч вже і не виробляється. За ці гроші можна купити б/y Volkswagen Passat", – додав Кравченко.

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За євробляхерів, які заполонили українські дороги, держава взялася лише місяць тому. Але український автопром, кажуть експерти, це не врятує. Допомогти галузі могли б інвестори, які мають бути впевнені, що їх захистять від рейдерів.