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      В Україні запрацював електронний кабінет водія

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      Автовласники відтепер можуть скористатися електронним кабінетом водія
      Автовласники відтепер можуть скористатися електронним кабінетом водія / Скріншот

      Державне агентство з питань електронного уряду, 21 грудня, презентувало електронний кабінет водія, в якому доступна первинна реєстрація автомобіля і де Українці зможуть онлайн дізнатися про історію свого авто.

      Про це повідомило Державного агентства з питань електронного уряду на своїй сторінці у Facebook.

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      Відтепер кожен може дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення, дізнатися історію будь-якого авто за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС,
      – пояснив голова Державного агентства з питань електронного уряду України Олексій Риженко.

      Заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб додав, що це лише перша черга електронних послуг. Агентство має дуже амбіційні плани на 2019 рік.

      "Сьогодні відбудеться певним чином революція. Тому що фактично всі автовласники та пов’язані з транспортними засобами розуміють, що якось існувала українська держава до електронного кабінету водія і після", – заявив очільник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

      Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Державного агентства з питань електронного урядування та за підтримки проекту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах"/TAPAS і Фонду Східна Європа.

      авто, електронний кабінет водія
      авто, автовласники

      Дивіться відео: Презентація Електронного кабінету водія

       

      Теги: Новини України Авто
      Джерело: 24 Канал
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