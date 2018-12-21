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      В Украине заработал электронный кабинет водителя

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      Автовладельцы теперь могут воспользоваться электронным кабинетом водителя
      Автовладельцы теперь могут воспользоваться электронным кабинетом водителя / Скриншот

      Государственное агентство по вопросам электронного правительства, 21 декабря, представило электронный кабинет водителя, в котором доступна первичная регистрация автомобиля и где украинцы смогут онлайн узнать об истории своего автомобиля.

      Об этом сообщило Государственного агентства по вопросам электронного правительства на своей странице в Facebook.

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      Теперь каждый может узнать актуальную информацию о своем автомобиле и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД,
      – объяснил председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексей Рыженко.

      Заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб добавил, что это только первая очередь электронных услуг. Агентство имеет очень амбициозные планы на 2019 год.

      "Сегодня состоится определенным образом революция. Потому что практически все автовладельцы и связанные с транспортными средствами понимают, что как-то существовало украинское государство до электронного кабинета водителя и после", – заявил глава Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

      Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного правительства и при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS и Фонда Восточная Европа.

      авто, електронний кабінет водія
      авто, автовласники

      Смотрите видео: Презентация электронного кабинета водителя

       

      Теги: Новости Украины Авто
      Источник: 24 Канал
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